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Токаев: Выгоду от экономического роста страны получили элитные группы

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 12:51
Токаев: Выгоду от экономического роста страны получили элитные группы
Касым-Жомарт Токаев
Диверсифицированная экономика в Казахстане так и не была построена. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса 21 января.

«Оглядываясь назад, можно условно выделить два экономических перелома. Первый - переход с плановой на рыночную экономику. Через серьезные потрясения и потери Казахстан смог подняться, адаптироваться, проведя болезненные, но необходимые реформы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глва государства добавил, что финансирование этих преобразований осуществлялось за счет приватизации государственного имущества, оставшегося в наследство от советского прошлого.

«На этом фундаменте зародился новый класс отечественного предпринимательства. Второй перелом был связан с сырьевым суперциклом нулевых годов. Экономика смогла встроиться в глобальные процессы, иностранным инвесторам были созданы условия, которые позволили привлечь большие средства в страну, в первую очередь в добывающую отрасль и банковскую сферу. Эти финансы питали казахстанскую экономику и придали ей стабильность и предоставили возможность выстроить социально ориентированное государство. Но за внешним благополучием мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформации, качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что основными выгодополучателями от экономического роста страны являются ограниченные элитные группы, в то время как отдача для государства и рядовых граждан крайне низка.

«В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства населения стали уменьшаться или стагнируют. Это серьезная угроза безопасности нашего государства. Это может привести к экономическому, социальному, а затем и политическому расколу общества, и первые признаки такого кризиса уже вышли на поверхность», - сказал Токаев на встрече с предпринимателями.

Президент подчеркнул, что так продолжаться не может. И напомнил, что с момента обретения независимости создавались благоприятные условия для бизнеса. Формирование предпринимательского класса было в фокусе государственной политики. Бизнесу предоставлялись налоговые льготы, преференции, финансовые и нефинансовые меры поддержки.

«Экономическая модель работала из убеждения – дайте бизнесу развиться, он сам создаст рабочие места и доходы. Но мы не получили ожидаемого результата в полном объеме. Что мы имеем на сегодня? В структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса – 61,5%, доля налогов всего 7,3%, а на заработные платы казахстанцев приходится менее трети – 31%, это крайне мало», - сказал Токаев.

Президент призвал бизнес-сообщество начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики.

«Надо перевернуть страницу и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что основными принципами новой экономической политики должны стать: честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • leo529
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  • 14679677
  • Бродяга
 diger (Посетители) Сегодня, 13:15
Можно по подробнее, что представляют из себя эти так называемые, "элитные группы". Пожалуйста, адреса, явки, пороли...
 
 

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