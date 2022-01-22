Небольшой спад суточной заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане

За сутки в стране зарегистрировали на 1115 заболевших меньше, чем днем ранее. Тем не менее число заболевших КВИ за сутки превышает 15 тыс., сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 15 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 4214;



в Алматы – 2179;



в Шымкенте – 435;



в Акмолинской области –1017;



в Актюбинской области – 593;



в Алматинской области – 562;



в Атырауской области – 553;



в ВКО – 459;



в Жамбылской области – 296;



в ЗКО – 521;



в Карагандинской области – 2104;



в Костанайской области – 434;



в Кызылординской области – 286;



в Мангистауской области – 256;



в Павлодарской области – 916;



в СКО – 197;



в Туркестанской области – 147.



Всего в стране подтверждено 1 132 329 случаев.

3907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 1464;



в Алматы – 1020;



в Шымкенте – 0;



в Акмолинской области – 35;



в Актюбинской области – 0;



в Алматинской области – 295;



в Атырауской области – 73;



в ВКО – 170;



в Жамбылской области – 43;



в ЗКО – 24;



в Карагандинской области – 344;



в Костанайской области – 26;



в Кызылординской области – 61;



в Мангистауской области – 27;



в Павлодарской области – 124;



в СКО – 183;



в Туркестанской области – 18.



Всего в стране от COVID-19 выздоровел 984 751 человек.