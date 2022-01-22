Небольшой спад суточной заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане

За сутки в стране зарегистрировали на 1115 заболевших меньше, чем днем ранее. Тем не менее число заболевших КВИ за сутки превышает 15 тыс., сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 4214;
в Алматы – 2179;
в Шымкенте – 435;
в Акмолинской области –1017;
в Актюбинской области – 593;
в Алматинской области – 562;
в Атырауской области – 553;
в ВКО – 459;
в Жамбылской области – 296;
в ЗКО – 521;
в Карагандинской области – 2104;
в Костанайской области – 434;
в Кызылординской области – 286;
в Мангистауской области – 256;
в Павлодарской области – 916;
в СКО – 197;
в Туркестанской области – 147.
Всего в стране подтверждено 1 132 329 случаев. 3907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1464;
в Алматы – 1020;
в Шымкенте – 0;
в Акмолинской области – 35;
в Актюбинской области – 0;
в Алматинской области – 295;
в Атырауской области – 73;
в ВКО – 170;
в Жамбылской области – 43;
в ЗКО – 24;
в Карагандинской области – 344;
в Костанайской области – 26;
в Кызылординской области – 61;
в Мангистауской области – 27;
в Павлодарской области – 124;
в СКО – 183;
в Туркестанской области – 18.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 984 751 человек.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.