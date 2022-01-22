Бывший заключенный сравнил школьный и тюремный обеды и пожалел детей

Житель американского штата Нью-Йорк опубликовал фото школьного обеда дочери и пожалел детей. Об этом пишет The Hew York Post.
Бывший заключенный Крис Вангеллоу разместил в соцсетях снимок, на котором видны четыре куриных наггетса, горка белого риса и немного сырой моркови. Он вспомнил, что во время пребывания в тюрьме их меню было лучше.
В тюрьме на острове Рикерс подтвердили изданию, что еда для заключенных, «хоть и не намного, но все же лучше». «Это грустно и жалко, но типично для правительства», — отметил источник газеты в колонии. По нормативам, американским заключенным на обед полагается мясное ассорти, рис, тушеные овощи и цельнозерновой хлеб. На ужин им раздают запеченную курицу, ямайские котлеты из говядины, рыбу, тушеную говядину, картофельное пюре.
Суперинтендант Центрального школьного округа Пэришвилл-Хопкинтон Уильям Коллинз извинился за скромное питание школьников. При этом он отметил, что на опубликованном фото отсутствует один кусочек курицы и порция фруктов. «Однако это не отменяет недовольство жителей школьными обедами», — признал он.
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