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Бывший заключенный сравнил школьный и тюремный обеды и пожалел детей

Просмотров:723 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Бывший заключенный сравнил школьный и тюремный обеды и пожалел детей
Фото: страница Криса Вангеллоу в Facebook
Житель американского штата Нью-Йорк опубликовал фото школьного обеда дочери и пожалел детей. Об этом пишет The Hew York Post.

Бывший заключенный Крис Вангеллоу разместил в соцсетях снимок, на котором видны четыре куриных наггетса, горка белого риса и немного сырой моркови. Он вспомнил, что во время пребывания в тюрьме их меню было лучше.

В тюрьме на острове Рикерс подтвердили изданию, что еда для заключенных, «хоть и не намного, но все же лучше». «Это грустно и жалко, но типично для правительства», — отметил источник газеты в колонии. По нормативам, американским заключенным на обед полагается мясное ассорти, рис, тушеные овощи и цельнозерновой хлеб. На ужин им раздают запеченную курицу, ямайские котлеты из говядины, рыбу, тушеную говядину, картофельное пюре.

Суперинтендант Центрального школьного округа Пэришвилл-Хопкинтон Уильям Коллинз извинился за скромное питание школьников. При этом он отметил, что на опубликованном фото отсутствует один кусочек курицы и порция фруктов. «Однако это не отменяет недовольство жителей школьными обедами», — признал он.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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babe (Посетители) Сегодня, 12:13
Это ещё в США не видели как кормят в школьных столовых, больницах и роддомах Казахстана!
 
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  • babe
 Дизель (Посетители) Сегодня, 11:02
Он вспомнил, что во время пребывания в тюрьме их меню было лучше.

Не надо сравнивать жизнь в США...В местных в школах и детских садах кормят ещё хуже, хотя продукты поставляются в норме, потому что после работы работники пищеблока, директора и другие работники, включая прачек после работы домой выходят с полными сумками и пакетами с "трофейными" ворованными продуктами...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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