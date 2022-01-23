Оскорбившую президента журналистку арестовали в Турции

Турецкую журналистку Седеф Кабаш арестовали за оскорбление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.



В публикации отмечается, что Кабаш в прямом эфире турецкого телеканала прокомментировала проводимую Эрдоганом политику словами про скот во дворце.



Ее высказывание вызвало общественный резонанс. Официальные лица страны, в частности представители правящей Партии справедливости и развития, жестко раскритиковали заявление журналистки, назвав его "безнравственностью и глупостью".



Генпрокуратура Стамбула начала расследование по факту высказывания Кабаш. По информации правоохранительных органов, журналистку задержали у нее дома ночью 21 января. После этого ее доставили во Дворец правосудия. Согласно турецкому законодательству, за оскорбление главы государства предусмотрена уголовная ответственность.