Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Соответсвующее заявление опубликовано на сайте президента.



Саркисян уточнил, что его решение не было продиктовано эмоциями. Он отметил, что Армения живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира. При такой реальности у президента нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране, заявил Саркисян.



«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — написано в заявлении.



Саркисян также рассказал, что в стране существуют некие политические группы, чьей мишенью становится глава государства. Их интересует личная жизнь президента. «Эта "забота" обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье», — заявил он.



В заключение он поблагодарил всех граждан «за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена». Особую благодарность бывший армянский лидер выразил солдатам и офицерам. Саркисян занимал пост президента республики c 9 апреля 2018 года.