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В 5 раз выросло число детей с аутизмом в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:56
В 5 раз выросло число детей с аутизмом в Казахстане
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Число выявленных случаев аутизма у детей в Казахстане растет в последние 7 лет - показатель вырос в 5 раз. Об этом сообщили в департаменте охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения.

По данным Республиканского научно-практического центра психического здоровья министерства, на динамическом наблюдении с РАС состоит 4887 пациентов - по состоянию на 31 декабря 2021 года.

в 2015 году всего было выявлено 228 случаев аутизма у детей;

- 2016-й - 285;
- 2017-й - 394;
- 2018-й - 476;
- 2019-й - 645;
- 2020-й - 756;
- 2021-й - 1184.

"Увеличение количества выявленных пациентов с РАС за последние 7 лет связано с широким проведением обучения врачей-психиатров, врачей общей практики, психологов первичной медико-санитарной помощи по вопросам ранней диагностики РАС, а также внедрением диагностических инструментов на региональном уровне", - объяснили в департаменте охраны здоровья матери и ребенка.

Врачи объяснили, что в Казахстане специализированную помощь пациентам с расстройствами аутистического спектра оказывают 17 региональных центров психического здоровья, 82 первичных центра психического здоровья на уровне городских поликлиник.

"Лечение детей с РАС осуществляется согласно клиническому протоколу "Общее расстройство психологического развития", включающему нозологии "детский аутизм", "синдром Аспергера", "атипичный аутизм", "гиперактивное расстройство" и "синдром Ретта". Согласно которому рекомендованы вмешательства, имеющие доказательную базу: комплексные программы вмешательств; целевые вмешательства; группы целевых вмешательств, направленных на развитие определенных навыков; методики и принципы прикладного анализа поведения", - рассказали в департаменте.

По данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно один ребенок из 160 в мире страдает от РАС. Однако это усредненная статистика, согласно результатам некоторых хорошо контролируемых исследований эти цифры гораздо выше. На сегодняшний день неизвестно, насколько широко распространены РАС в странах с низким и средним уровнем дохода.

Расстройства аутистического спектра - это целая группа различных состояний. Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, однако это состояние часто диагностируется на гораздо более поздних стадиях.

Способности и потребности людей с аутизмом отличаются и могут со временем меняться. Некоторые люди с аутизмом способны жить самостоятельно и продуктивно, другие же страдают от тяжелых нарушений и нуждаются в пожизненном уходе и поддержке.

Научно обоснованные социально-психологические мероприятия могут улучшить навыки общения и социального поведения, что положительно повлияет на благополучие и качество жизни людей с аутизмом и тех, кто ухаживает за ними.

Люди с аутизмом часто подвергаются стигматизации, дискриминации и нарушениям прав человека в мире.

Уход за людьми, страдающими аутизмом, должен сопровождаться действиями на местном уровне и на уровне всего общества, с тем чтобы придать физической и социальной среде и взаимоотношениям более доступный, инклюзивный и благоприятный характер.

"Природа возникновения аутизма до сих пор неясна. Но тоже происходит задержка в психоречевом развитии, изменение поведения ребенка. Причинный фактор неизвестен. Аутизм диагностируется уже в более позднем возрасте, после первого года жизни. Но здесь причиной возникновения является не вакцинация. Почему он возник, ответить на этот вопрос трудно. Никто не знает причину. Это связано с центральной нервной системой. Идет какое-то повреждение в обменных процессах, но это не связано с каким-то дефектом или же органическим изменением в веществе головного мозга. Зачастую мы этих детей смотрим через МРТ, анатомически мозг сформирован правильно, а проявляется задержкой в психоречевом развитии или измененным поведением", - также рассказала врач-невропатолог.

По ее словам, диагностировать аутизм сложно. Занимаются этим педиатры и психиатры. Степень заболевания может быть разной, от глубокой задержки развития до вполне высокого умственного уровня. Дети с аутизмом могут учиться на одни пятерки, получать высшее образование.


Источник: tengrinews.kz
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