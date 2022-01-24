«Самрук-Қазына» сокращает персонал на 50% и увольняет топ-менеджеров

Правление фонда «Самрук-Қазына» 24 января приняло несколько важных решений.



Во-первых, утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в два раза, с 248 до 124 человек. Также сокращено количество руководящих позиций с 10 до 5. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%), исключены должностные позиции «советников» как штатных единиц. Принято решение о закрытии зарубежных представительств фонда.



Во-вторых, предварительно одобрены и направлены на согласование в Министерство финансов, АЗРК и НПП «Атамекен» новый порядок закупок, Правила контроля, маркетинга и импортозамещения, являющиеся документами прямого действия и исключающие любые барьеры для бизнеса. Существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок.



В-третьих, утвержден и направлен в портфельные компании план мероприятий, разработанный во исполнение поручений президента РК по вопросам реформирования «Самрук-Қазына». Определены ответственные исполнители, сроки реализации, индикаторы контроля.



В-четвертных, что решением правления фонда «Самрук-Казына» с 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Султанова А.К., председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Сандыкбаева Б. А., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Акылова А.Ж., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» Елшибекова С.К. Решением правления определены сроки завершения разработки программы реформирования фонда для внесения в правительство.