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«Самрук-Қазына» сокращает персонал на 50% и увольняет топ-менеджеров

Просмотров:1255 Опубликовано: Сегодня, 16:34
«Самрук-Қазына» сокращает персонал на 50% и увольняет топ-менеджеров
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Правление фонда «Самрук-Қазына» 24 января приняло несколько важных решений.

Во-первых, утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в два раза, с 248 до 124 человек. Также сокращено количество руководящих позиций с 10 до 5. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%), исключены должностные позиции «советников» как штатных единиц. Принято решение о закрытии зарубежных представительств фонда.

Во-вторых, предварительно одобрены и направлены на согласование в Министерство финансов, АЗРК и НПП «Атамекен» новый порядок закупок, Правила контроля, маркетинга и импортозамещения, являющиеся документами прямого действия и исключающие любые барьеры для бизнеса. Существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок.

В-третьих, утвержден и направлен в портфельные компании план мероприятий, разработанный во исполнение поручений президента РК по вопросам реформирования «Самрук-Қазына». Определены ответственные исполнители, сроки реализации, индикаторы контроля.

В-четвертных, что решением правления фонда «Самрук-Казына» с 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Султанова А.К., председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Сандыкбаева Б. А., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Акылова А.Ж., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» Елшибекова С.К. Решением правления определены сроки завершения разработки программы реформирования фонда для внесения в правительство.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • alixah
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:23
Не было бы счастья да несчастье помогло.
Хоть немного очистимся от казнокрадов и дармоедов.
 
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  • Sportikus
  • alixah
 Август (Посетители) Сегодня, 16:40
«Самрук-Қазына» сокращает персонал на 50% и увольняет топ-менеджеров


Правильное решение. Было бы не плохо взять на вооружение такую стратегию и обычным частным ТОО. Менеджер по рекламе, менеджер продукта, проект менеджер, маркетолог и некоторые другие позиции не только снижают итоговое качество продукта или услуги (ведь то, что активно продвигают - логично что не покупается), но и съедают добрую часть зарплаты тех, кто действительно работает - сварщиков, техников, электриков и других.

Особенно в строительстве идёт такая тенденция - и девушки красивые рекламируют и акции и скидки и рекламные буклеты, а потом фасад падает, стены трескаются и крыши горят. Качественное жильё (его минимум в городе, но оно есть) - раскупается настолько быстро что просто не нуждается в рекламе.

Запомните - если Вы видите рекламу - 1000 раз задумайтесь, а лучше откажитесь и попробуйте найти тоже самое но самостоятельно. Результат поражает порой.

Простые вроде бы вещи.
 
 

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