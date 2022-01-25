Пентагон привел в готовность 8,5 тысячи военных к переброске в Европу

Пентагон на фоне кризисной ситуации вокруг Украины привел порядка 8,5 тысячи военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности для развертывания в Европе в очень короткие сроки, если НАТО решит привести в готовность силы быстрого реагирования. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".При этом Кирби подчеркнул, что решение о развертывании войск еще не принято и что любое такое развертывание будет происходить отдельно от перемещений войск США в Европе.Кроме этого, представитель Пентагона заявил, что США пока не планируют отзывать своих военных советников и инструкторов, находящихся в Украине.По словам Кирби, американские военные, которых готовят к отправке в Европу на случай эскалации вокруг Украины, должны быть готовыми к переброске в пятидневный срок."Некоторые подразделения в силу своей специфики должны быстро реагировать на угрозы. Теперь министр обороны решил сократить это время. В некоторых случаях 10 дней подготовки к отправке сократились до пяти", - цитирует представителя оборонного ведомства РИА Новости.Он отметил, что приказа о размещении пока не отдано, речь лишь идет о том, чтобы в течение пяти дней подразделения были готовы к отправке.Он сообщил, что силы, которые США готовят к переброске в Европу, включают бригадные боевые группы, авиацию, части обеспечения.