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В России приняли закон о пожизненном заключении для педофилов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:41
В России приняли закон о пожизненном заключении для педофилов
© Sputnik / Тимур Батыршин
НУР-СУЛТАН, 26 янв — Sputnik. Совет Федерации Российской Федерации поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов.

Документ вступит в силу после подписания президентом России, сообщает РИА Новости.

В итоге в России пожизненное лишение свободы будет распространяться на:

- педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
- случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
- ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьях 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера" Уголовного кодекса России появятся соответствующие поправки.

Вести предварительное следствие по таким преступлениям будет Следственный комитет.

Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре 2021 года после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

Последний громкий инцидент произошел в Костроме уже в начале этого года. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.


Источник: sputniknews.kz
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