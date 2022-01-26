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Вячеслав Ким покинул совет директоров фонда «Самрук-Қазына»

Просмотров:428 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Вячеслав Ким покинул совет директоров фонда «Самрук-Қазына»
Фото из открытых источников
На сайте KASE 26 января появилось сообщение о том, что из состава совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» по собственной инициативе исключен независимый директор Вячеслав Ким.

С учетом внесенного изменения совет директоров фонд состоит из шести человек: Джон Дудас, Онг Бун Хви, Лука Сутера, Алмасадам Саткалиев, Данияр Акишев и Алибек Куантыров.

Вячеслав Ким – акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz, владеет 24,13% компании. В 2021 впервые вошел в глобальный список миллиардеров Forbes (925-е место) после размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже на сумму $1 млрд.

Бизнесмен также владеет 90% и является членом наблюдательного совета АО «Алсеко», которое имеет долю в ТОО «Астана-ЕРЦ».

Вячеслав Ким - президент Казахстанской федерации таеквондо, член попечительского совета Алматинской федерации триатлона (Almaty Triathlon Federation), член совета директоров НАО «РФМШ», соучредитель и член попечительского совета ОФ «Fizmat Endowment Fund», член попечительского совета ОФ «Добровольное общество «Милосердие», попечитель и партнер благотворительного фонда «Саби» в проекте «Построй свой бизнес», член попечительского совета Казахстанского национального географического общества Kazakhgeography, почетный гражданин Алматы.


Источник: forbes.kz
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