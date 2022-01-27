Число заболевших COVID-19 за сутки вновь выросло

В стране зарегистрировали на 1790 заболевших больше, чем днем ранее. Рост суточных заражений наблюдается в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 января 2022 года.



За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 2 852,



в Алматы – 2 491,



в Шымкенте – 168,



в Акмолинской области –907,



в Актюбинской области – 513,



в Алматинской области – 454,



в Атырауской области – 414,



в ВКО – 549,



в Жамбылской области – 242,



в ЗКО – 451,



в Карагандинской области – 2 209,



в Костанайской области – 490,



в Кызылординской области – 134,



в Мангистауской области – 128,



в Павлодарской области – 1 153,



в СКО – 407,



в Туркестанской области – 90.



Всего в стране подтверждено 1 192 211 случаев.

11 305 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 6 205,



в Алматы – 1 635,



в Шымкенте – 64,



в Акмолинской области – 138,



в Актюбинской области – 223,



в Алматинской области – 403,



в Атырауской области – 179,



в ВКО – 259,



в Жамбылской области – 0,



в ЗКО – 93,



в Карагандинской области – 830,



в Костанайской области – 164,



в Кызылординской области – 391,



в Мангистауской области – 136,



в Павлодарской области – 289,



в СКО – 194,



в Туркестанской области – 102.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 021 215 человек.