Появились новые данные о поступлениях в фонд "Қазақстан халқына"

Сколько денег от казахстанцев за период с 16 по 27 января поступило в общественный фонд "Қазақстан халқына", рассказали в пресс-службе фонда, передает Tengrinews.kz.



В фонде выразили благодарность казахстанцам, крупным предприятиям и трудовым коллективам, которые поддержали инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева по решению проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта.



"За период с 16 по 27 января 2022 года в фонд поступило более 52 миллиардов тенге. Планируется, что фонд будет аккумулировать денежные средства в размере не менее 100 миллиардов тенге в год. В наших прогнозных расчетах мы не предполагаем поступления средств от иностранных и международных компаний", - говорится в сообщении.



В фонде "Қазақстан халқына" отдельно отметили за период с 26 по 27 января "значительный вклад в благотворительность" Булата Утемуратова - 10 миллиардов тенге и ТОО "Рамс-Казахстан" - 300 миллионов тенге.



В руководстве фонда также заверили, что будет обеспечена полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств, добавив, что деньги будут направлены на благо народа Казахстана, на решение проблем здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта.



Стоит отметить, что ранее в своем выступлении на съезде партии Nur Otan Президент Касым-Жомарт Токаев жестко предупредил представителей крупного бизнеса, которые не спешат вносить пожертвования в фонд "Қазақстан халқына".



"Некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной Главой государства. Это что, жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? У государства имеется набор полномочий, чтобы получить ответ на этот вопрос", - заявил Президент.



Напомним, 11 января Президент поручил создать общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" для решения проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта.



"Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации или правительстве", - сказал тогда Глава государства.



16 января был избран попечительский совет фонда. В его состав вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества, меценаты и другие авторитетные граждане страны.



Возглавил общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.