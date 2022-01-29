Жители Кыргызстана раскритиковали парадную форму олимпийцев

В соцсетях кыргызстанцы сравнивают яркую и красивую форму казахстанской сборной с унылыми пуховиками отечественных спортсменов.Национальный олимпийский комитет Кыргызстана представил форму команды на зимней Олимпиаде в Пекине.В НОК сообщили, что в комплект входят 14 вещей: форма для церемоний открытия и закрытия Игр, костюм для тренировок, короткая и длинная куртка, плащ-дождевик, футболка, сапоги, кроссовки, рюкзак, перчатки, шапка и носки."Форма бесплатно предоставлена партнёром Национального олимпийского комитета КР – китайской фирмой Tectop. НОК и Tectop сотрудничают с 2018 года, а форма для зимних Олимпийских игр в Пекине была заказана в ходе подготовки к соревнованиям летом 2021 года", – сообщили в НОК.Форму олимпийцев кыргызстанцы раскритиковали. Как сообщает 24kg, комментаторов удивил не только фасон, но и расцветка парадной формы.В соцсетях кыргызстанцы сравнивают яркую и красивую форму казахстанской сборной с унылыми пуховиками отечественных спортсменов.Кыргызстан на зимней Олимпиаде представляет лишь один спортсмен – горнолыжник Максим Гордеев. На фото со спортсменом его тренер – Игорь Борисов. Кроме них, в спортивную делегацию Кыргызстана вошли шеф миссии, сотрудница НОК Чолпон Жумагазиева.По приглашению Международного олимпийского комитета на Игры едут президент НОК страны Садыр Мамытов и генеральный секретарь НОК Кылычбек Сарбагишев. На Олимпиаду планирует отправиться и президент Садыр Жапаров.