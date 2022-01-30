Суд принял иск грузинской шахматистки против сериала "Ход королевы" студии Netflix

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили назвала "победой в дебюте" отказ суда в США прекращать рассмотрение ее иска против компании Netflix в связи с сексистским преуменьшением ее заслуг в сериале "Ход королевы" (The Queen"s Gambit, 2020), об этом сказано в ее обращении, разосланном СМИ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин. Согласно данным телекомпании "Формула", в иске из 25 листов отмечено, что "Netflix также назвала Гаприндашвили русской, хотя знали, что она грузинка". По данным некоторых грузинских СМИ, адвокаты Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба.



Netflix утверждает, что сериал является произведением искусства, а его создателям закон предоставляет широкую художественную лицензию.



Также в Netflix заверяют, что не распространяли никакой лжи о Гаприндашвили, потому что суть высказывания в сериале верна. Компания утверждает, что, несмотря на весомые победы Гаприндашвили, к 1968 году она еще не встречалась с соперниками-мужчинами ни на одном крупном турнире в Советском Союзе.



Юридическая фирма BLB, которая защищает интересы Гаприндашвили в суде, сообщила, что Калифорнийский суд отказался удовлетворить ходатайство Netflix об аннулировании ее иска.



"Если говорить на языке шахмат, то это победа в дебюте. В целом, в жизни и в спорте для достижения победы существуют несколько условий: вера, жажда борьбы и настойчивость, профессионализм и необходимая квалификация, болельщики и правда. Я защищаю свою пройденную жизнь, национальность и достижения, которые недостойно затронули. Всю свою жизнь я чувствовала потрясающую поддержку болельщиков. Профессионализм в этом деле находит свое отражение в моей сильной команде грузинских и американских юристов, которые проделали потрясающую работу. Спасибо американскому суду за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных", - сказано в заявлении шахматистки.



Гаприндашвили уверена, что она со своей командой сможет добиться окончательной победы в этом деле.



"Да, я Нона Гаприндашвили, я грузинка. Да, я на протяжении всей своей карьеры играла с мужчинами-шахматистами и часто побеждала их, поэтому мне выпала честь стать первой женщиной-гроссмейстером среди мужчин. Я хотела бы поблагодарить многих людей в Грузии и во всем мире, которые выразили свою поддержку и помощь. Борьба продолжается до окончательной победы", - сообщила она.



Гаприндашвили - первая женщина-шахматист, удостоенная звания гроссмейстера среди мужчин в 1977 году в Калифорнии, США. Также она является пятикратной чемпионкой мира среди женщин и 11-кратной победительницей Всемирных шахматных Олимпийских игр.