Столкновение тепловоза c КамАЗом попало на видео в Караганде

В Караганде на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с КамАЗом. Момент ДТП попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.Авария произошла на улице Бытовая примерно в 17.22. Кадры с видеорегистратора распространились в социальных сетях. На них запечатлен тепловоз, движущийся по переезду, и грузовик, водитель которого, по всей видимости, не успел затормозить или пытался быстро проскочить переезд перед приближающимся составом. В итоге тепловоз врезался в кабину грузовика и развернул его параллельно железной дороге.В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали происшествие. В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован."32-летний водитель КамАЗа двигался по улице Бытовая со стороны проспекта Бухар-Жырау в сторону улицы Асфальтная. На железнодорожном переезде он допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель КамАЗа за медицинской помощью не обращался", - сообщили в ведомстве.Также в полиции подчеркнули, что на данном участке не было гололеда, светофор работал исправно, дорожные знаки тоже имеются."По данному факту назначены экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.