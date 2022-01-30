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Столкновение тепловоза c КамАЗом попало на видео в Караганде

Просмотров:540 Опубликовано: Сегодня, 09:20
Столкновение тепловоза c КамАЗом попало на видео в Караганде
Кадр из видео
В Караганде на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с КамАЗом. Момент ДТП попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Авария произошла на улице Бытовая примерно в 17.22. Кадры с видеорегистратора распространились в социальных сетях. На них запечатлен тепловоз, движущийся по переезду, и грузовик, водитель которого, по всей видимости, не успел затормозить или пытался быстро проскочить переезд перед приближающимся составом. В итоге тепловоз врезался в кабину грузовика и развернул его параллельно железной дороге.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали происшествие. В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован.



"32-летний водитель КамАЗа двигался по улице Бытовая со стороны проспекта Бухар-Жырау в сторону улицы Асфальтная. На железнодорожном переезде он допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель КамАЗа за медицинской помощью не обращался", - сообщили в ведомстве.

Также в полиции подчеркнули, что на данном участке не было гололеда, светофор работал исправно, дорожные знаки тоже имеются.

"По данному факту назначены экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.



Источник: Tengrinews.kz
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