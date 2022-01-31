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Женщина бросила ребенка в вольер к медведю в зоопарке Ташкента

Просмотров:1403 Опубликовано: Сегодня, 08:30
Женщина бросила ребенка в вольер к медведю в зоопарке Ташкента
Кадры видео
Посетительница Ташкентского зоопарка бросила маленькую девочку в вольер к медведю. Об этом пресс-служба зоосада рассказала в своем телеграм-канале.

"Сегодня, 28 января, около 12 часов дня неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. <...> Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось", – говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что медведь Зузу наблюдал за происходящим, а когда ребенок оказался на его территории, подошел к нему, понюхал, но вреда не причинил – работники зоопарка оперативно отреагировали и стали заманивать животное во внутреннее помещение.

Когда медведь покинул вольер, девочку достали и осмотрели: первичный осмотр показал наличие у нее только ушибов после падения с высоты в пять метров.

"Этот случай характеризует нашего медведя Зузу как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку", – отметили в пресс-службе.

В настоящее время инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Девочка находится под наблюдением врачей.

Осенью прошлого года в зоопарке "Тайган" в Крыму тигр откусил палец годовалому ребенку. Сообщалось, что мать сама поднесла ребенка вплотную к клетке, перенеся его через защитное ограждение.




Источник: Москва 24
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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 10:28
сколько ещё психов живёт на этом свете? и почему ограждения такими низкими сделали?
 
 

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