Женщина бросила ребенка в вольер к медведю в зоопарке Ташкента

Посетительница Ташкентского зоопарка бросила маленькую девочку в вольер к медведю. Об этом пресс-служба зоосада рассказала в своем телеграм-канале.



"Сегодня, 28 января, около 12 часов дня неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. <...> Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось", – говорится в публикации.



В пресс-службе уточнили, что медведь Зузу наблюдал за происходящим, а когда ребенок оказался на его территории, подошел к нему, понюхал, но вреда не причинил – работники зоопарка оперативно отреагировали и стали заманивать животное во внутреннее помещение.



Когда медведь покинул вольер, девочку достали и осмотрели: первичный осмотр показал наличие у нее только ушибов после падения с высоты в пять метров.



"Этот случай характеризует нашего медведя Зузу как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку", – отметили в пресс-службе.



В настоящее время инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Девочка находится под наблюдением врачей.



Осенью прошлого года в зоопарке "Тайган" в Крыму тигр откусил палец годовалому ребенку. Сообщалось, что мать сама поднесла ребенка вплотную к клетке, перенеся его через защитное ограждение.





