Сагинтаев прокомментировал петицию о своей отставке

Ночью в понедельник, 31 января, на канале Baitassov Live вышло большое интервью с акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым. Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан Байтасов вместе с собеседником попытались восстановить хронологию январских событий в Алматы глазами градоначальника.Бакытжан Сагинтаев рассказал, как городские власти пытались стабилизировать обстановку в мегаполисе 4 и 5 января, как устанавливались блокпосты, как координировалась работа с Нур-Султаном и правоохранительными органами.Также аким сообщил подробности покушения на себя, добавив, что силовики города собственными силами не справлялись с защитой Алматы.Отдельно была затронута тема ввода войск ОДКБ. Бакытжан Сагинтаев рассказал, что миротворцы охраняли стратегические объекты, включая ТЭЦ, оборудование «Казахтелекома», завод «Аксай нан» и поставщиков муки для него.- Мы каждый час проверяли воду с «Алматы су». Потому что боялись: отравят — и положат город без всякого оружия, - заявил аким.- Я понимал, что будет критика, но мне надо было решать другие вопросы, заниматься вопросами безопасности, а не выходить каждый час с комментариями, - заявил Сагинтаев. - У нас не было сил защиты, а чтобы их доставить, нужны были переговоры с Министерством обороны, министром внутренних дел, руководителем администрации (президента). Я понимал, что потом будет шквал критики в мой адрес. Но в тот момент я думал не о своём имидже, я думал не о себе, а безопасности города и горожан. Если я не приложу все свои силы и не приведу дополнительные силы на защиту города, зачем я тогда сижу? Я не думал о том, что критика ударит по моему имиджу — у меня работа такая.Потом, когда все закончилось, появилась критика и петиция. Задело и меня. Я же тоже человек. Но мне надо дальше работать. Я продолжал свою работу, потому что город надо было восстанавливать, надо возмещать ущерб, оперативно все решать и координировать работу. В любом случае любая критика полезна.- Обидно или не обидно, я выполнял свою работу, я понимал свою ответственность — обеспечить работу по жизнеобеспечению города.Полное интервью уже доступно для просмотра.