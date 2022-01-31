Снос памятника Назарбаеву в Талдыкоргане расследуют спецпрокуроры

Талдыкорган. 31 января. КазТАГ – Дело о сносе памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане расследуют специальные прокуроры, передает корреспондент агентства.



Информацию о том, что дело у спецпрокуроров, в понедельник редакции агентства подтвердил информированный источник.



КазТАГ обратился за комментариями в пресс-службы прокуратуры Алматинской области и генеральной прокуратуры.



Накануне в социальных сетях появилось сообщение о том, что «в Талдыкоргане взяли под арест Азамата Келибаева, участника сноса памятника Назарбаева, который пригнал свой «КамАЗ». Отмечалось, что с ним были еще 16 человек.



Вместе с тем, как выяснил ранее КазТАГ, в Талдыкоргане пока не рассматривается вопрос восстановления памятника Назарбаеву.



Напомним, памятник первому президенту был снесен в начале января в ходе масштабных акций протеста по всей стране.