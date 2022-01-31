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Снос памятника Назарбаеву в Талдыкоргане расследуют спецпрокуроры

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 10:37
Снос памятника Назарбаеву в Талдыкоргане расследуют спецпрокуроры
Фото из открытых источников
Талдыкорган. 31 января. КазТАГ – Дело о сносе памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане расследуют специальные прокуроры, передает корреспондент агентства.

Информацию о том, что дело у спецпрокуроров, в понедельник редакции агентства подтвердил информированный источник.

КазТАГ обратился за комментариями в пресс-службы прокуратуры Алматинской области и генеральной прокуратуры.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение о том, что «в Талдыкоргане взяли под арест Азамата Келибаева, участника сноса памятника Назарбаева, который пригнал свой «КамАЗ». Отмечалось, что с ним были еще 16 человек.

Вместе с тем, как выяснил ранее КазТАГ, в Талдыкоргане пока не рассматривается вопрос восстановления памятника Назарбаеву.

Напомним, памятник первому президенту был снесен в начале января в ходе масштабных акций протеста по всей стране.


Источник: kaztag.kz
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