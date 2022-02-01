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В Казахстане циркулирует вирус гриппа А - Минздрав

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 10:13
В Казахстане циркулирует вирус гриппа А - Минздрав
Фото с сайта tengrinews.kz
По словам министра, рост заболеваемости ежегодно приходится на январь и февраль.

"До начала эпидсезона против гриппа привито более 2,7 миллиона человек, что составляет 14 процентов населения республики. В настоящее время по всей стране отмечается циркуляция вируса гриппа А. На уровне лаборатории установлено более 500 случаев гриппа.

Со второй декады января отмечается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, что соответствует эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ, по сравнению с эпидсезоном 2019 года заболеваемость выросла в 1,2 раза, за последнюю неделю сохраняется высокий уровень заболеваемости, при этом заболеваемость среди детей увеличилась на 13 процентов", - рассказала Гиният на заседании правительства.

По мнению министра, в условиях офлайн-обучения сохраняется высокий риск роста заболеваемости детского населения как коронавирусом, так и ОРВИ.

"Неспецифические меры профилактики гриппа и ОРВИ аналогичны профилактике коронавируса и так же актуальны: это соблюдение масочного режима, отказ от посещения мест массового скопления. При появлении признаков заболевания нужно оставаться дома, изолироваться от окружающих и своевременно обращаться за медицинской помощью", - добавила глава Минздрава.

В заключение Гиният добавила, что почти 50 процентов заболевших ОРВИ - это дети. Министр считает, что акимам территорий необходимо обратить внимание на соблюдение профилактических мер в организациях воспитания и образования и своевременное оказание медицинской помощи.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:19
ну вот, а то все короновирус, короновирус... lol
 
 

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