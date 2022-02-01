Занявшая высокий пост 30-летняя Айнура Сергазиева ответила на критику

Новый заместитель главы Агентства по делам госслужбы Айнура Сергазиева ответила на критику, которую высказывают в соцсетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пользователи Казнета по-разному отреагировали на новость о том, что 30-летняя Айнура Сергазиева получила высокий пост на госслужбе. Некоторые предположили, что она могла занять новую должность благодаря якобы влиятельным родственникам.
Отметим в Telegram-каналах появились сообщения о стоимости украшений и аксессуаров, которые видны на фото, опубликованные на ее страничке в Instagram.
После этого чиновница в Instagram ответила на все слухи и критику в ее адрес. По словам Сергазиевой, про вакантную должность в агентстве она узнала от своих коллег по предыдущей работе.
"В НИТе президентские резервисты рассказали мне, что АДГС ищет цифрового зампреда и их приглашали на собеседование. Но они отказались и рекомендовали несколько человек, включая меня. Когда пригласили на собеседование в АДГС, подготовила предложения и пути решения проблем. После озвучила их на собеседовании в Администрации Президента. О том, что меня рассматривают основным кандидатом, узнала за три дня до назначения", - сказала она.
Также она высказалась о слухах про свое "супербогатство и влиятельных родственников".
"Это лишь слухи. У меня квартира в ипотеке, родители-пенсионеры в Уральске, сумочки с аутлетов, украшения Тиффани в серебре. Чиновником я не была, мужа и детей нет, свою зарплату трачу на себя, к счастью.
Зачем вы пришли на госслужбу? Я вижу возможность больших изменений в нашей стране в лучшую сторону. И, как представитель молодого поколения, хочу внести свой вклад в развитие", - заявила чиновница.
По словам Сергазиевой, в новой должности она намерена достичь меритократии на государственной службе. Для этого она планирует решить следующие задачи:
-сделать процесс отбора/приема/увольнения госслужащих прозрачным через цифровизацию; -оцифровать процесс сбора обратной связи о качестве госуслуг с предоставлением информации госорганам (ориентированность на клиента), так как АДГС -является уполномоченным органом в области оценки качества государственных услуг;
-повышать квалификацию госслужащих в цифровизации для достижения открытости и прозрачности госслужбы. "Постараюсь стать примером открытости и прозрачности, рассказывая о своей работе и советуясь с общественностью. Давайте обсуждать дела и результаты. Я всегда открыта для конструктивного диалога", - заключила она.
Напомним, 31 января 2022 года Айнура Сергазиева была назначена заместителем председателя Агентства по делам государственной службы.
Айнура Сергазиева родилась 23 июня 1991 года. Окончила НАО "Алматинский университет энергетики и связи" по специальности "радиотехника, электроника и телекоммуникации", бакалавр техники и технологии, а также магистр технических наук.
С 2010 по 2013 год - специалист средней учебной квалификации, НАО "Алматинский университет энергетики и связи".
С 2013 по 2015 год - специалист высшей учебной квалификации / заведующая сектором по координации и методическому обеспечению воспитательной работы, НАО "Алматинский университет энергетики и связи".
С 2016 по 2018 год - специалист / ведущий специалист АО "Национальные информационные технологии".
С 2018 по 2022 год - главный менеджер проектов / менеджер программ / руководитель направления госпрограммы / ответственный секретарь / управляющий директор, АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
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