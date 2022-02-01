Медики рассказали о брошенном в больнице ребенке в Алматы

Брошенный двухлетний ребенок круглосуточно находится под особым присмотром и уходом медперсонала. Об этом сообщили в алматинской детской городской клинической больнице № 2, передает Tengrinews.kz.В медицинском учреждении рассказали, что ребенок родился 17 июля 2020 года. Об этом врачам сообщил мужчина, представившийся отцом двухлетнего малыша."В ходе беседы установлено, что они не имеют постоянного места жительства и мальчик не документирован с рождения. Поэтому его госпитализировали в нашу больницу в целях защиты прав и интересов ребенка. Потому что, в случае подкидыша, малышей до трех лет со доставляют в ДГКБ № 2. Ребенок находится под особым присмотром и уходом медперсонала и врачей в круглосуточном режиме", - сообщили в больнице.В больнице подчеркнули, что автор публикации с ребенком в социальных сетях - Айдана Аллажарқызы - нарушила закон, опубликовав снимки мальчика."Действия Айданы Аллажарқызы, в частности видеосъемка годовалого ребенка и размещение в социальных сетях, нарушают его права на неприкосновенность достоинства и частной жизни", - отметили в медучреждении.Как сообщалось ранее, двухлетний мальчик находится в больнице с сентября прошлого года - родители до сих пор его не забрали. В полиции сообщили, ребенок был найден на пересечении улицы Саина и проспекта Райымбека. Вместе с ним находился мужчина, представившийся отцом малыша, однако подтверждающих документов предоставить не смог.