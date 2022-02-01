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Медики рассказали о брошенном в больнице ребенке в Алматы

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Медики рассказали о брошенном в больнице ребенке в Алматы
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Брошенный двухлетний ребенок круглосуточно находится под особым присмотром и уходом медперсонала. Об этом сообщили в алматинской детской городской клинической больнице № 2, передает Tengrinews.kz.

В медицинском учреждении рассказали, что ребенок родился 17 июля 2020 года. Об этом врачам сообщил мужчина, представившийся отцом двухлетнего малыша.

"В ходе беседы установлено, что они не имеют постоянного места жительства и мальчик не документирован с рождения. Поэтому его госпитализировали в нашу больницу в целях защиты прав и интересов ребенка. Потому что, в случае подкидыша, малышей до трех лет со доставляют в ДГКБ № 2. Ребенок находится под особым присмотром и уходом медперсонала и врачей в круглосуточном режиме", - сообщили в больнице.

Медики рассказали о брошенном в больнице ребенке в Алматы


В больнице подчеркнули, что автор публикации с ребенком в социальных сетях - Айдана Аллажарқызы - нарушила закон, опубликовав снимки мальчика.

"Действия Айданы Аллажарқызы, в частности видеосъемка годовалого ребенка и размещение в социальных сетях, нарушают его права на неприкосновенность достоинства и частной жизни", - отметили в медучреждении.

Как сообщалось ранее, двухлетний мальчик находится в больнице с сентября прошлого года - родители до сих пор его не забрали. В полиции сообщили, ребенок был найден на пересечении улицы Саина и проспекта Райымбека. Вместе с ним находился мужчина, представившийся отцом малыша, однако подтверждающих документов предоставить не смог.


Источник: Tengrinews.kz
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