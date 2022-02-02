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Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Госдолг США впервые превысил $30 трлн
Иллюстративное фото
Государственный долг США превысил $30 трлн, что стало историческим максимумом, свидетельствуют данные американского Минфина. В докладе на сайте ведомства «общий государственный долг» оценен в $30,012 трлн. Потолок госдолга США установлен на уровне $31,4 трлн.

The New York Times пишет, что отметка в $30 трлн была превышена на несколько лет раньше, чем прогнозировалось. Достичь этой цифры удалось из-за «триллионных федеральных расходов» властей США на борьбу с пандемией коронавируса. В частности, $5 трлн было выделено на финансирование пособий по безработице, финансовую поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты населению. CNN уточняет, что с конца 2019 года госдолг США увеличился примерно на $7 трлн.

В октябре 2021 года американский президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий увеличение госдолга на $480 млрд, до $28,9 трлн. В декабре потолок госдолга был повышен еще на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. В прошлом году рост экономики США составил 5,7%, что стало максимумом с 1984 года. Тем не менее Goldman Sachs снизил прогноз по росту ВВП США в 2022 году с 4,2% до 3,8% на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19.


Источник: kommersant.ru
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