«Можно анонимно» - министр Мусин попросил сообщать о локациях «серых» майнеров

Астана. 3 февраля. КазТАГ - Министр Багдат Мусин попросил сообщать о локациях «серых» майнеров, сообщает корреспондент агентства.
«В последнее время часто обсуждается вопрос майнинга в СМИ и социальных сетях. Серые майнеры сильно вредят нашей энергосистеме. Сейчас энергозатраты незаконного майнинга по оценкам превышают 1 гигаватт (ГВт). Если на пальцах объяснить, то мощность компьютера со всей периферией редко превышает 1000 Вт. Так вот этому компьютеру необходимо больше 100 лет работы под полной загрузкой, чтобы потребить мощность в 1 ГВт. Имея уже практически сформированный «серый» рынок сложно понимать и прогнозировать нагрузку на энергосистему. Ну и самое главное мы должны получать налог с этого вида деятельности. «Серый майнинг» - это экономическое преступление, то есть уклонение от налогов как минимум! А за преступления необходимо нести ответственность», - написал он на своей странице в социальной сети.
Мусин попросил граждан, обладающих информацией о локации «серых» майнеров, сообщать (можно анонимно) на эти электронные адреса:
b.galimzhan@mdai.gov.kz
e.smailov@mdai.gov.kz
a.ibraev@mdai.gov.kz.
«В указанные локации будут выезжать специалисты для осуществления проверок и принятию решений. Также, коллеги смогут проконсультировать тех, кто не знает, как из «серого» майнера стать «белым» и работать, не нарушая закон. Давайте вместе бороться с теми, кто нарушает закон и вредит нашей энергосистеме», - заключил министр.
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