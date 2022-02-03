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Гепрокуратура прокомментировала пытки утюгом талдыкорганца

Просмотров:5021 Опубликовано: Вчера, 21:21
Гепрокуратура прокомментировала пытки утюгом талдыкорганца
Фото паблика «Активисты не активисты»
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Новости |
2 февраля 2022 17:39
Руслан Сагиев
Гепрокуратура прокомментировала пытки утюгом талдыкорганца
Гепрокуратура прокомментировала пытки утюгом талдыкорганца
Гепрокуратура прокомментировала шрамы и увечья на теле талдыкорганца Азамата Батырбаева.

37-летний мужчина участвовал в акциях протеста в Талдыкоргане 5 января. Вместе с другими протестующими он снёс памятник первого президента Нурсултана Назарбаева.

На странице Instagram-аккаунта «Активисты не активисты» утверждается, что после демонстрации Батырбаева задержали полицейские, избили и подвергали пыткам, в том числе раскалённым утюгом.

«При этом власти забрали его из медицинского учреждения, когда он еще не успел получить необходимый, соответствующий объем медицинской помощи для лечения и восстановления, и поместили в СИЗО, где нет условий для адекватного лечения и восстановления. Неизвестно, продолжает ли он подвергаться пыткам в СИЗО», – говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура прокомментировала эту ситуацию.

«Сообщаем, что 22 января 2022 года он был задержан в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в период массовых беспорядков в г. Талдыкорган. 23 января т. г. в ходе допроса он показал, что сотрудники органов внутренних дел 10 января т. г. нанесли ему телесные повреждения. По данному заявлению Батырбаева А. антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток. В настоящее время ведётся следствие», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.


Источник: ORDA.KZ
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Комментарии ( 2 )

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 tolk (Посетители) Вчера, 23:56
А потом удивляются что Казахстан в антирейтингах!
 
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 Нурекен (Посетители) Вчера, 21:29
Вот нелюди,будете отвечать перед богом
 
 

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