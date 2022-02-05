«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Февраля
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.93 KZT
  • €1 = 496.18 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

КТЖ досрочно расторг контракт с компанией дочери Назарбаева

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 16:05
КТЖ досрочно расторг контракт с компанией дочери Назарбаева
Коллаж ORDA.KZ
Это произошло после публикаций Orda.kz о том, как дочь Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева Алия зарабатывает на каждом ж/д билете.

АО «НК»Қазақстан темір жолы»досрочно расторгло контракт о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда с компанией дочери Первого Президента — Елбасы Алии Назарбаевой ТОО «Инстант пэйментс».

Компания Алии Назарбаевой, младшей дочери Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, ТОО «Инстант Пейментс» обслуживала систему по продаже электронных ж/д билетов. Договор на оказания аутсорсинговых услуг между КТЖ и ТОО подписали в 2014 году, который должен был действовать вплоть до 31 декабря 2023 года.

«Национальная компания будет самостоятельно предоставлять данные услуги. Оформление проездных документов будет вестись в обычном режиме на сайте, кассах и онлайн-сервисах. При этом доступ к сервису будет предоставлен всем участникам рынка на принципах открытости и прозрачности», – сообщили в КТЖ.

КТЖ платила компании Алии Назарбаевой за каждый оформленный проездной билет. С момента заключения договора ставка не менялась и не должна была измениться вплоть до его окончания.




АО «НК»Қазақстан темір жолы»досрочно расторгло контракт о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда с компанией дочери Первого Президента — Елбасы Алии Назарбаевой ТОО «Инстант пэйментс».

Компания Алии Назарбаевой, младшей дочери Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, ТОО «Инстант Пейментс» обслуживала систему по продаже электронных ж/д билетов. Договор на оказания аутсорсинговых услуг между КТЖ и ТОО подписали в 2014 году, который должен был действовать вплоть до 31 декабря 2023 года.

«Национальная компания будет самостоятельно предоставлять данные услуги. Оформление проездных документов будет вестись в обычном режиме на сайте, кассах и онлайн-сервисах. При этом доступ к сервису будет предоставлен всем участникам рынка на принципах открытости и прозрачности», – сообщили в КТЖ.

КТЖ платила компании Алии Назарбаевой за каждый оформленный проездной билет. С момента заключения договора ставка не менялась и не должна была измениться вплоть до его окончания.

Читайте также
Дочь Назарбаева зарабатывает на каждом электронном ж/д билете и услугах «Казахтелекома»
Младшая дочь Назарбаева отказалась от повышения комиссии на ж/д билеты
Компания Алии Назарбаевой заключила контракт с КТЖ на девять лет
Что известно о ТОО «Инстант Пейментс»
Алия Назарбаева создала компанию ТОО «Инстант Пейментс», которая предоставляет посреднические услуги АО «НК «Қазақстан темiр жолы» и АО «Казахтелеком». Компания дочери Елбасы занимается обслуживанием систем продажи билетов в интернете на поезда и приёма платежей национального оператора связи.

Instant Payments установила свою фиксированную комиссию, которую берёт у КТЖ и компаний-агрегаторов по продаже билетов на поезда. Сейчас агрегаторы за каждый билет платят 44,8 тенге. С 1 февраля ТОО Алии Назарбаевой планировало повысить комиссию до 67 тенге, но после публикации Orda.kz этого не сделало.

Как Алия Назарбаева получала деньги с каждого билета
Instant Payments разработала и внедрила систему электронного билета Mobius. На сайте компании указывается:

«Система Mobius позволяет осуществить продажу электронного билета посредством различных интерфейсов продажи, таких как веб сайт, терминал самообслуживания, виртуальная касса и так далее, а благодаря наличию мобильного терминала проводника, подключённого к центральному серверу системы Mobius, имеется возможность осуществить посадку пассажира не только по билету, но и по номеру удостоверения и путём автоматического считывания штрих-код с бумажного или электронного носителя.

В рамках развития долгосрочных отношений между казахстанскими и российскими компаниями, компания разработчик ФБК Mobius провела успешные переговоры с ОАО «ВНИИЖТ» по интеграции ФБК Mobius и системы управления пассажиро-перевозками «АСУ Экспресс-3», благодаря чему система электронного билета в АО «НК «КТЖ» полностью интегрирована в системы управления пассажиропотоком других стран СНГ».

КТЖ использовал программу «АСУ «Экспресс-3» до июля 2019 года, а после перешел на систему Mobius после критики президента Касым-Жомарта Токаева ситуации, когда из-за перекупщиков билеты на поезда стали дефицитом. Новшество Instant Payments не до конца справилось с искусственной нехваткой ж/д билетов, но всё же усложнило жизнь спекулянтам.

Каждая компания, которая продаёт билеты на поезда, в том числе и КТЖ, платят Instant Payments комиссию.

Объясняем: к примеру, пассажир приобрёл на сайте bilet.railways.kz электронный билет за 2000 тенге. Из этой суммы КТЖ платит около 12-18 тенге комиссии Instant Payments, а если билет покупают через агрегаторов типа Aviata, ChocoTravel, Tickets.kz, то ТОО дочери Елбасы получает от них дополнительно 44,8 тенге.

Если суммировать обе комиссии за онлайн-платёж, то с каждого билета Instant Payments получает от 56,8 до 62,8 тенге. КТЖ продаёт от 15 млн до 20 млн билетов в год и примерно половина из них продана онлайн, то Instant Payments получает от продажи электронных билетов около 300 до 500 млн тенге в год.

При этом комиссия Instant Payments влияет на повышение цен для покупателей, потому что это дополнительный расход КТЖ и агрегаторов помимо эквайринга (безналичной оплаты товаров и услуг картой через платёжные терминалы на кассе или у курьера).

Стоимость обслуживания системы Mobius неизвестна.


Источник: ORDA.KZ
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика