КТЖ досрочно расторг контракт с компанией дочери Назарбаева

Это произошло после публикаций Orda.kz о том, как дочь Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева Алия зарабатывает на каждом ж/д билете.



АО «НК»Қазақстан темір жолы»досрочно расторгло контракт о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда с компанией дочери Первого Президента — Елбасы Алии Назарбаевой ТОО «Инстант пэйментс».



Компания Алии Назарбаевой, младшей дочери Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, ТОО «Инстант Пейментс» обслуживала систему по продаже электронных ж/д билетов. Договор на оказания аутсорсинговых услуг между КТЖ и ТОО подписали в 2014 году, который должен был действовать вплоть до 31 декабря 2023 года.



«Национальная компания будет самостоятельно предоставлять данные услуги. Оформление проездных документов будет вестись в обычном режиме на сайте, кассах и онлайн-сервисах. При этом доступ к сервису будет предоставлен всем участникам рынка на принципах открытости и прозрачности», – сообщили в КТЖ.



КТЖ платила компании Алии Назарбаевой за каждый оформленный проездной билет. С момента заключения договора ставка не менялась и не должна была измениться вплоть до его окончания.









АО «НК»Қазақстан темір жолы»досрочно расторгло контракт о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда с компанией дочери Первого Президента — Елбасы Алии Назарбаевой ТОО «Инстант пэйментс».



Компания Алии Назарбаевой, младшей дочери Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, ТОО «Инстант Пейментс» обслуживала систему по продаже электронных ж/д билетов. Договор на оказания аутсорсинговых услуг между КТЖ и ТОО подписали в 2014 году, который должен был действовать вплоть до 31 декабря 2023 года.



«Национальная компания будет самостоятельно предоставлять данные услуги. Оформление проездных документов будет вестись в обычном режиме на сайте, кассах и онлайн-сервисах. При этом доступ к сервису будет предоставлен всем участникам рынка на принципах открытости и прозрачности», – сообщили в КТЖ.



КТЖ платила компании Алии Назарбаевой за каждый оформленный проездной билет. С момента заключения договора ставка не менялась и не должна была измениться вплоть до его окончания.



Читайте также

Дочь Назарбаева зарабатывает на каждом электронном ж/д билете и услугах «Казахтелекома»

Младшая дочь Назарбаева отказалась от повышения комиссии на ж/д билеты

Компания Алии Назарбаевой заключила контракт с КТЖ на девять лет

Что известно о ТОО «Инстант Пейментс»

Алия Назарбаева создала компанию ТОО «Инстант Пейментс», которая предоставляет посреднические услуги АО «НК «Қазақстан темiр жолы» и АО «Казахтелеком». Компания дочери Елбасы занимается обслуживанием систем продажи билетов в интернете на поезда и приёма платежей национального оператора связи.



Instant Payments установила свою фиксированную комиссию, которую берёт у КТЖ и компаний-агрегаторов по продаже билетов на поезда. Сейчас агрегаторы за каждый билет платят 44,8 тенге. С 1 февраля ТОО Алии Назарбаевой планировало повысить комиссию до 67 тенге, но после публикации Orda.kz этого не сделало.



Как Алия Назарбаева получала деньги с каждого билета

Instant Payments разработала и внедрила систему электронного билета Mobius. На сайте компании указывается:



«Система Mobius позволяет осуществить продажу электронного билета посредством различных интерфейсов продажи, таких как веб сайт, терминал самообслуживания, виртуальная касса и так далее, а благодаря наличию мобильного терминала проводника, подключённого к центральному серверу системы Mobius, имеется возможность осуществить посадку пассажира не только по билету, но и по номеру удостоверения и путём автоматического считывания штрих-код с бумажного или электронного носителя.



В рамках развития долгосрочных отношений между казахстанскими и российскими компаниями, компания разработчик ФБК Mobius провела успешные переговоры с ОАО «ВНИИЖТ» по интеграции ФБК Mobius и системы управления пассажиро-перевозками «АСУ Экспресс-3», благодаря чему система электронного билета в АО «НК «КТЖ» полностью интегрирована в системы управления пассажиропотоком других стран СНГ».



КТЖ использовал программу «АСУ «Экспресс-3» до июля 2019 года, а после перешел на систему Mobius после критики президента Касым-Жомарта Токаева ситуации, когда из-за перекупщиков билеты на поезда стали дефицитом. Новшество Instant Payments не до конца справилось с искусственной нехваткой ж/д билетов, но всё же усложнило жизнь спекулянтам.



Каждая компания, которая продаёт билеты на поезда, в том числе и КТЖ, платят Instant Payments комиссию.



Объясняем: к примеру, пассажир приобрёл на сайте bilet.railways.kz электронный билет за 2000 тенге. Из этой суммы КТЖ платит около 12-18 тенге комиссии Instant Payments, а если билет покупают через агрегаторов типа Aviata, ChocoTravel, Tickets.kz, то ТОО дочери Елбасы получает от них дополнительно 44,8 тенге.



Если суммировать обе комиссии за онлайн-платёж, то с каждого билета Instant Payments получает от 56,8 до 62,8 тенге. КТЖ продаёт от 15 млн до 20 млн билетов в год и примерно половина из них продана онлайн, то Instant Payments получает от продажи электронных билетов около 300 до 500 млн тенге в год.



При этом комиссия Instant Payments влияет на повышение цен для покупателей, потому что это дополнительный расход КТЖ и агрегаторов помимо эквайринга (безналичной оплаты товаров и услуг картой через платёжные терминалы на кассе или у курьера).



Стоимость обслуживания системы Mobius неизвестна.