Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов

Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.



С чего начать экономить



Начать лучше всего с планирования бюджета и контроля за доходами и расходами. Таким советом с казахстанцами делится финансовый консультант Расул Рысмамбетов.



"Советую обязательно вести финансовый план и финансовый учет. То есть не полениться и фиксировать все свои ежедневные траты. К примеру, приобрели килограмм картофеля, хлеб - тут же записали. И в конце месяца можно будет увидеть, на что потрачены средства", - поделился эксперт.



Не стоит игнорировать оптовые рынки и базары. Поскольку именно там можно приобрести вещи по выгодным ценам, советует финансовый консультант.



"Самое страшное, когда при маленькой заработной плате приходится еще и экономить. Наверное, здесь самое главное - это стараться покупать продукты питания на оптовых базарах. Если же не оптовые базары, то не стоит игнорировать скидки, которые часто могут быть в крупных супермаркетах. Также стоит более внимательно относиться к покупкам в магазинах, поскольку возле кассы чаще всего происходят спонтанные покупки. И не всегда по выгодным ценам", - добавил Рысмамбетов.



Еще один совет - отказ от кредитов. Поскольку кредит - это сделка, в которой вы в любом случае переплачиваете.



"Главное в экономии - делать это как игру, не пытать себя, не стыдиться. Экономить - это не способ выжить, экономить - это способ разбогатеть. Если себя не жалеть, не давать иногда послаблений - будет нервный срыв", - добавил казахстанский эксперт.



Как начать откладывать



Финансовый аналитик Андрей Чеботарев рекомендует казахстанцам начинать копить деньги постепенно, начиная с небольшого процента.



"На самом деле, совет для тех, у кого низкая заработная плата, будет такой же, как и для тех, у кого средний заработок: это стараться откладывать часть своих доходов каждый месяц. Советую начать с 5-7, максимум с 10 процентов. У людей есть особенность, когда они начинают делать что-то новое, к примеру, заниматься физическими нагрузками, то сразу начинают с большой нагрузки, например, стараются подтянуться 15 раз. Так и здесь, когда люди начинают откладывать, они сразу решают: я начну откладывать половину зарплаты. Так делать не нужно, потому что вы очень быстро поймете, что просто голодаете, а это очень плохо. Здоровье важнее, чем накопления. Во-вторых, вы попусту очень скоро откажетесь от затеи. Поэтому я советую начинать с минимальных доступных сумм, до 10 процентов от заработной платы", - советует финансовый аналитик.



Как найти способ сбережения средств



Чтобы сохранить средства, которые удалось отложить от заработной платы, Андрей Чеботарев поделился интересным лайфхаком.



"Как это сохранить? Для начала советую просто депозит, причем есть такой такой интересный лайфхак - откройте депозит на маму, на сестру. На более старшего родственника, тогда, чтобы снять деньги, вам нужно будет обратиться к более старшему родственнику и объяснить ему зачем. Да, это ваши средства, но так их вам будет снять сложнее. То есть какие-то эмоциональные покупки будет сделать сложнее", - поделился эксперт.



Инвестируем деньги разумно



Чтобы увеличить доход и улучшить финансовое состояние, Чеботарев советует инвестировать в собственное образование.



"Если у вас небольшой доход, я, конечно же, советую потратить вырученные средства на курс образования, что-нибудь, что поможет вам на вашей текущей должности начать получать больше. Либо вообще может идти речь о смене работы, о смене зарплаты. Вы сможете получить новую должность. Потому что жить с маленьким доходом - это, конечно же, очень грустно. Вот такой непрошеный совет, если у вас действительно маленький доход", - резюмировал Андрей Чеботарев.



Редакция Tengrinews.kz собрала советы экспертов в небольшую памятку.

Что нужно запомнить, если вы хотите экономить и копить с маленькой зарплатой:



Планируйте расходы и учитывайте их.

Научитесь вести финансовый учет.

Избегайте спонтанных трат и ненужных покупок.

Ежемесячно откладывайте средства небольшим процентом (от 3 до 10 процентов).

Разумно инвестируйте средства (к примеру, дополнительное образование или курсы).