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Производство автоматов Калашникова запустят в Кокшетау в 2022 году

Просмотров:439 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Производство автоматов Калашникова запустят в Кокшетау в 2022 году
Иллюстративное фото
Производство автоматов Калашникова планируют запустить в Кокшетау в течение 2022 года, передает Tengrinews.kz.

"В течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Отмечается, что производство автоматов АК-12 и АК-15 будет налажено на базе завода АО "Тыныс".

Ранее сообщалось, что в рамках авиафорума МАКС-2021 был подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Казахстана. Оператором проекта выступает компания АО "НК "Казахстан инжиниринг".

Также в рамках казахстанско-российской кооперации в проекте создания легкого многоцелевого самолета "Байкал" был подписан контракт на приобретение казахстанским авиационным производственным предприятием "Казахстанская авиационная индустрия", единственным участником которого является АО "НК "Казахстан инжиниринг", доли участия в ООО "Байкал-инжиниринг", дочерней компании АО "Уральский завод гражданской авиации".

Общий объем инвестиций в проект с казахстанской стороны составит миллиард рублей (5,7 миллиарда тенге). Взамен Казахстан получит миноритарную долю в проекте и лицензию на производство этих самолетов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 12:35
Бедный старый калаш, прицепили сверху планку, поменяли ручку и приклад. И теперь он АК-12 и АК-15 (7,62мм и 5,45мм).
За почти 50 лет ничего нового и современного создать не получилось.
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 12:18
Orion,
То типа ,,местное,, было. А это уже по лицензии.

Меня больше интересует вопрос, зачем и для кого это производство?
У России своих мощностей хватает. Тем более это новые модели АК, которые участвовали только в Сирии и ни куда ещё не продавались.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 12:16
Маде ин Казахстан, на калашах, это прикольно, опять отвёртка рулит...
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 11:35
Планшеты, вертолеты были, теперь автоматы.
 
 

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