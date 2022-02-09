Производство автоматов Калашникова запустят в Кокшетау в 2022 году

Производство автоматов Калашникова планируют запустить в Кокшетау в течение 2022 года, передает Tengrinews.kz.



"В течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.



Отмечается, что производство автоматов АК-12 и АК-15 будет налажено на базе завода АО "Тыныс".



Ранее сообщалось, что в рамках авиафорума МАКС-2021 был подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Казахстана. Оператором проекта выступает компания АО "НК "Казахстан инжиниринг".



Также в рамках казахстанско-российской кооперации в проекте создания легкого многоцелевого самолета "Байкал" был подписан контракт на приобретение казахстанским авиационным производственным предприятием "Казахстанская авиационная индустрия", единственным участником которого является АО "НК "Казахстан инжиниринг", доли участия в ООО "Байкал-инжиниринг", дочерней компании АО "Уральский завод гражданской авиации".



Общий объем инвестиций в проект с казахстанской стороны составит миллиард рублей (5,7 миллиарда тенге). Взамен Казахстан получит миноритарную долю в проекте и лицензию на производство этих самолетов.