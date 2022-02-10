Как и почему "Самрук-Казына" проводит закупки без тендеров

Казахстанский юрист просит антимонопольщиков проверить закупки "Самрук-Казыны" на соответствие законодательству.



"Самрук-Казына" проводит закупки в рамках внутрихолдинговой кооперации, то есть нацкомпании холдинга без каких-либо тендеров, без публикации объявлений в открытых источниках и, соответственно, без привлечения подрядчиков со стороны покупают товары и услуги друг у друга. И в таком непрозрачном режиме внутри холдинга перетекают миллиарды, а то и триллионы тенге. Об этом корреспонденту Informburo.kz рассказал казахстанский юрист Антон Шин.



В первой половине января 2022 года он обратился в Комитет по регулированию естественных монополий по Нур-Султану по поводу соответствия проведения закупок компаниями фонда "Самрук-Казына" антимонопольному законодательству. Свои сомнения по поводу осуществления закупочной деятельности юрист адресовал также ряду заинтересованных госорганов и участникам Общественного совета при ФНБ.



По словам Шина, этой темой он заинтересовался в конце 2021 года, когда к нему обратились за разъяснениями бизнесмены. Юрист проанализировал ряд документов и выяснил, что в фонде "Самрук-Казына" разработаны и активно применяются правила закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации.



"Грубо говоря, если одному члену группы необходимо что-то из товаров или услуг, которые предоставляет другая структура холдинга, то компания-покупатель вправе по решению первого руководителя закупить товары/услуги без тендера в рамках внутрихолдинговой кооперации, – рассказал порталу Informburo.kz Антон Шин. – Это возможно в случае, если, скажем, компания "КазМунайГаз" решит, что ей нужно закупить услуги сотовой связи, а в фонде нацблагосостояния целых два сотовых оператора – Kcell и Tele2. Представляете, какой бюджет может сливаться, поскольку процедуры непрозрачны?"



Специалист начал разбираться, почему это стало вообще возможным? Для этого он внимательно ознакомился с правилами и обнаружил, что там не прописана обязательная процедура анализа рынка при проведении госзакупок в рамках внутрихолдинговой кооперации.



Из правил непонятно также, по каким тарифам компании, входящие в группу "Самрука", закупают или вправе закупать требуемые товары/услуги. По мнению Антона Шина, те компании, которые эти услуги оказывают, но за пределами холдинга, не имеют шансов даже показать свои предложения закупщику, потому что дочерние компании не объявляют открытых тендеров, закупая напрямую и по нерыночным ценам.



"В настоящее время закупки противоречат самим принципам и правовым основам, на основании которых "Самрук" был когда-то создан. В документах описаны цели, в том числе – повышение конкурентоспособности компаний, входящих в "Самрук-Казыну". Но о каком повышении конкурентоспособности может идти речь при таком подходе к процедуре закупок?" – недоумевает юрист.



По словам Шина, простым казахстанцам трудно даже предположить, о каком масштабе закупок может идти речь, потому что и компаний внутри фонда много, и людей работает немало. Юрист полагает, что "закупки стали одним из механизмов удерживания денег внутри "Самрука".



"КазМунайГаз" – едва ли не единственная компания, которая торгует со всем миром за валюту. По идее доллары должны напрямую попадать на казахстанский рынок через закупки товаров и услуг. Но этого не происходит, хотя противоречит нашему антимонопольному законодательству. Видимо, существует коррупционная составляющая в рамках внутрихолдинговой кооперации", – сообщил Шин.



Юрист считает, что в вопросах закупок для "Самрука" необходимо установить те же требования, что и при проведении закупок для государственных организаций. То есть обязательное проведение тендеров, оформление необходимых процедур через портал.



Официальный ответ на своё обращение в адрес столичных антимонопольщиков юрист ожидает в ближайшие дни. Однако Антон Шин уже разместил на своей странице в соцсетях ответ от члена Общественного совета при фонде "Самрук-Казына" Болата Жамишева.



Общественный деятель согласился с юристом и сообщил, что 6 февраля встречался с председателем правления "Самрук-Казыны" Алмасадамом Саткалиевым и довёл до его сведения предложение об исключении из практики закупок внутрихолдинговой кооперации.