ОДКБ трижды проведёт военные учения в Казахстане в 2022 году

Также в этом году запланированы учения в Таджикистане и Кыргызстане.



В этому году в Казахстане планируется проведение трёх военных учений стран ОДКБ. Об этом на брифинге сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.



Учение "Взаимодействие-2022" состоится с участием коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Мероприятие будет нацелено на отработку задач по урегулированию кризисной ситуации в условиях центральноазиатского региона.



Учения "Поиск-2022" позволит совместным силам отточить разведывательные аспекты боевых действий. Третье учение на территории Казахстана "Эшелон-2022" проведут для отработки бесперебойного материально-технического обеспечения боевых соединений.



Кроме того, войска ОДКБ проведут учения "Рубеж-2022" на территории Таджикистана и "Нерушимое братство-2022" в Кыргызстане. В первом примут участие коллективные силы быстрого развёртывания, во втором – миротворческие соединения.



В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Во время событий "трагического января" союзный контингент выполнял миротворческую миссию в Казахстане.