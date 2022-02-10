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ОДКБ трижды проведёт военные учения в Казахстане в 2022 году

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:40
ОДКБ трижды проведёт военные учения в Казахстане в 2022 году
Армия Казахстана
Также в этом году запланированы учения в Таджикистане и Кыргызстане.

В этому году в Казахстане планируется проведение трёх военных учений стран ОДКБ. Об этом на брифинге сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Учение "Взаимодействие-2022" состоится с участием коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Мероприятие будет нацелено на отработку задач по урегулированию кризисной ситуации в условиях центральноазиатского региона.

Учения "Поиск-2022" позволит совместным силам отточить разведывательные аспекты боевых действий. Третье учение на территории Казахстана "Эшелон-2022" проведут для отработки бесперебойного материально-технического обеспечения боевых соединений.

Кроме того, войска ОДКБ проведут учения "Рубеж-2022" на территории Таджикистана и "Нерушимое братство-2022" в Кыргызстане. В первом примут участие коллективные силы быстрого развёртывания, во втором – миротворческие соединения.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Во время событий "трагического января" союзный контингент выполнял миротворческую миссию в Казахстане.


Источник: informburo.kz
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