Зарплаты сотрудников фонда "Қазақстан халқына" могут показаться большими - Жамишев

НУР-СУЛТАН, 12 фев — Sputnik. Руководитель фонда "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") Болат Жамишев рассказал, какую зарплату получают сотрудники фонда.Он отметил, что члены попечительского совета (а также сам Жамишев) работают в фонде на безвозмездной основе.Члены исполнительного совета, в котором числятся 24 человека, в среднем получают зарплату в размере 587 тысяч тенге.Однако на руки сотрудники получают меньше, так как это сумма до обязательных отчислений и налогов.Деньги на зарплату выплачиваются за счет вознаграждений от банковских депозитов. Отметим, что на сегодня на счета фонда поступило свыше 117 млрд тенге."Мы против того, чтобы кто-то из спонсоров "закрыл" зарплату. Заработную плату, чтобы быть независимым, должен платить сам фонд", - сказал Жамишев в интервью Арманжану Байтасову.Жамишев отметил, что зарплата в 587 тысяч тенге "может показаться кому-то большой"."Но это зарплата административных служащих в центральных госорганах нашей страны. Мы сидим через дорогу напротив всех министерств, и мы просто не наберем штат опытных специалистов, если наша зарплата не будет соотноситься даже с зарплатой административных госслужащих. При этом, если у госорганов платят премии, то мы премии не бюджетировали", - добавил он.Жамишев также рассказал, что фонду удалось сэкономить по остальным пунктам расходов. Различные компании предоставили в бесплатное пользование офис, компьютеры, автомобиль, портал и систему электронного документооборота.