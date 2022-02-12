Зарплаты сотрудников фонда "Қазақстан халқына" могут показаться большими - Жамишев

НУР-СУЛТАН, 12 фев — Sputnik. Руководитель фонда "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") Болат Жамишев рассказал, какую зарплату получают сотрудники фонда.
Он отметил, что члены попечительского совета (а также сам Жамишев) работают в фонде на безвозмездной основе.
Члены исполнительного совета, в котором числятся 24 человека, в среднем получают зарплату в размере 587 тысяч тенге.
Однако на руки сотрудники получают меньше, так как это сумма до обязательных отчислений и налогов. Деньги на зарплату выплачиваются за счет вознаграждений от банковских депозитов. Отметим, что на сегодня на счета фонда поступило свыше 117 млрд тенге.
"Мы против того, чтобы кто-то из спонсоров "закрыл" зарплату. Заработную плату, чтобы быть независимым, должен платить сам фонд", - сказал Жамишев в интервью Арманжану Байтасову.
Жамишев отметил, что зарплата в 587 тысяч тенге "может показаться кому-то большой".
"Но это зарплата административных служащих в центральных госорганах нашей страны. Мы сидим через дорогу напротив всех министерств, и мы просто не наберем штат опытных специалистов, если наша зарплата не будет соотноситься даже с зарплатой административных госслужащих. При этом, если у госорганов платят премии, то мы премии не бюджетировали", - добавил он.
Жамишев также рассказал, что фонду удалось сэкономить по остальным пунктам расходов. Различные компании предоставили в бесплатное пользование офис, компьютеры, автомобиль, портал и систему электронного документооборота.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.