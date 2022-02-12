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Зарплаты сотрудников фонда "Қазақстан халқына" могут показаться большими - Жамишев

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 14:50
Зарплаты сотрудников фонда "Қазақстан халқына" могут показаться большими - Жамишев
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 12 фев — Sputnik. Руководитель фонда "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") Болат Жамишев рассказал, какую зарплату получают сотрудники фонда.

Он отметил, что члены попечительского совета (а также сам Жамишев) работают в фонде на безвозмездной основе.

Члены исполнительного совета, в котором числятся 24 человека, в среднем получают зарплату в размере 587 тысяч тенге.

Однако на руки сотрудники получают меньше, так как это сумма до обязательных отчислений и налогов.
Деньги на зарплату выплачиваются за счет вознаграждений от банковских депозитов. Отметим, что на сегодня на счета фонда поступило свыше 117 млрд тенге.

"Мы против того, чтобы кто-то из спонсоров "закрыл" зарплату. Заработную плату, чтобы быть независимым, должен платить сам фонд", - сказал Жамишев в интервью Арманжану Байтасову.

Жамишев отметил, что зарплата в 587 тысяч тенге "может показаться кому-то большой".



"Но это зарплата административных служащих в центральных госорганах нашей страны. Мы сидим через дорогу напротив всех министерств, и мы просто не наберем штат опытных специалистов, если наша зарплата не будет соотноситься даже с зарплатой административных госслужащих. При этом, если у госорганов платят премии, то мы премии не бюджетировали", - добавил он.

Жамишев также рассказал, что фонду удалось сэкономить по остальным пунктам расходов. Различные компании предоставили в бесплатное пользование офис, компьютеры, автомобиль, портал и систему электронного документооборота.


Источник: sputniknews.kz
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