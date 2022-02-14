Невзирая на лица и должности - Акорда о возврате незаконных активов в Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по финансовому мониторингу уделить особое внимание поиску полученных незаконным путем активов, передает Tengrinews.kz.



В ходе встречи с Главой государства председатель АФМ проинформировал о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту "Тариф" предотвращены необоснованные затраты 1,3 миллиона граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 миллиардов тенге. Возбуждено 13 дел: по водоснабжению - 8, газоснабжению - 3, теплоснабжению - 2.



Также отмечается, что в рамках объявленного Президентом Года детей совместно с уполномоченным по правам ребенка реализуется проект "Қамқор", направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.



По итогам встречи Президент поручил председателю агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Касым-Жомарт Токаев считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. По его словам, вся эта работа должна вестись невзирая на лица и должности.



Напомним, также в ходе встречи глава АФМ проинформировал Президента о проверках на казахстанско-китайской границе, по результатом которых было возбуждено 8 уголовных дел.