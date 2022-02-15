Я приветствую отставку Нигматулина, но уйти должен весь парламент – Шураев

Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Парламент Казахстана должен уйти в отставку, считает известный казахстанский журналист, медиаменеджер и общественный деятель Арман Шураев.



«Я это (отставку Нурлана Нигматулина с поста спикера мажилиса – КазТАГ) приветствую. Такие люди не должны там сидеть, никто их не выбирал туда. Это назначенцы, это такое клише еще советское. У нас не было свободных выборов независимых. Отставкойа одного нельзя ограничиваться, здесь весь парламент должен уйти в отставку. Должны быть созданы условия, для того, чтобы все, кто хочет, могли зарегистрировать свою партию, а потом уже проводить выборы», - сказал Шураев агентству КазТАГ во вторник.



По его мнению, для этого нужно изменить закон о Центральной избирательной комиссии.



«Для этого надо менять уже не только закон о политических партиях, но и закон о Центральной избирательной комиссии. Как говорил Сталин, неважно как голосуют, важно, как считают. Поэтому при нынешней системе, когда в этих центризбиркомах сидят продажные учителя, продажные врачи, которые подделывают результаты выборов, ждать того, что у нас будут в парламенте действительно избранники народа, избранные народом партии, не приходится», - уверен Шураев.



Напомним, 1 февраля стало известно, что Нигматулин подал прошение об отставке с поста спикера мажилиса. В качестве депутата мажилиса Центральной избирательной комиссией был зарегистрирован занимавший пост главы администрации президента Ерлан Кошанов, который в итоге был избран спикером нижней палаты, а с 15 февраля он еще и возглавляет парламентскую фракцию Nur Otan.