«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Февраля
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.84 KZT
  • €1 = 488.7 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Я приветствую отставку Нигматулина, но уйти должен весь парламент – Шураев

Просмотров:886 Опубликовано: Сегодня, 18:53
Я приветствую отставку Нигматулина, но уйти должен весь парламент – Шураев
фото: parlam.kz
Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Парламент Казахстана должен уйти в отставку, считает известный казахстанский журналист, медиаменеджер и общественный деятель Арман Шураев.

«Я это (отставку Нурлана Нигматулина с поста спикера мажилиса – КазТАГ) приветствую. Такие люди не должны там сидеть, никто их не выбирал туда. Это назначенцы, это такое клише еще советское. У нас не было свободных выборов независимых. Отставкойа одного нельзя ограничиваться, здесь весь парламент должен уйти в отставку. Должны быть созданы условия, для того, чтобы все, кто хочет, могли зарегистрировать свою партию, а потом уже проводить выборы», - сказал Шураев агентству КазТАГ во вторник.

По его мнению, для этого нужно изменить закон о Центральной избирательной комиссии.

«Для этого надо менять уже не только закон о политических партиях, но и закон о Центральной избирательной комиссии. Как говорил Сталин, неважно как голосуют, важно, как считают. Поэтому при нынешней системе, когда в этих центризбиркомах сидят продажные учителя, продажные врачи, которые подделывают результаты выборов, ждать того, что у нас будут в парламенте действительно избранники народа, избранные народом партии, не приходится», - уверен Шураев.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Нигматулин подал прошение об отставке с поста спикера мажилиса. В качестве депутата мажилиса Центральной избирательной комиссией был зарегистрирован занимавший пост главы администрации президента Ерлан Кошанов, который в итоге был избран спикером нижней палаты, а с 15 февраля он еще и возглавляет парламентскую фракцию Nur Otan.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
TU-154 (Посетители) Сегодня, 21:54
Как за коррупцию начнут расстреливать в РК так что-то поменяется, без этого бесполезно все руководящие элиты давно погрязли в коррупции. И это не только в центре а везде по всей стране
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 21:31
Нур-Отан разогнать ссаными тряпками не забудьте ....ведь опять проблемы у вас

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 diger (Посетители) Сегодня, 19:42
Гроза,Какая ещё капиталистическая система, о чём вы?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • Papirosso
  • TU-154
 ak12 (Посетители) Сегодня, 19:41
При этой системе власти, ни сенат, ни парламент вообще не нужны.Вы просто представьте себе ,сколько можно с экономить госбюджета.Миллиарды тенге уходят в никуда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • tolk
  • Papirosso
 diger (Посетители) Сегодня, 19:40
Я думаю этот спикер не безгрешен, органы должны просто его прошерстить... Иначе это не перемены, а декорации перемен.
 
-1
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Гроза (Посетители) Сегодня, 19:26
Нет разницы кто будет нарисован на картинке, пока картина эта будет висеть в покосившемся доме.

Разве мало меняли людей за эти годы? И создавали должности и убирали и создавали СЭСы, Таможенные Союзы, Фонды, прочее... Очевидно только одно - капиталистическая система дала сбой. Она больше не сможет выполнять роль двигателя государства. Всё, что есть сегодня у нашей страны это наследие Союза. За 30 лет не создано было ничего, было отдано, роздано, подарено, украдено, продано... Но создано ничего не было.

И чем дальше будут действовать всякого рода моратории, чем больше будет поддерживаться то, что губит страну - тем будет хуже и глубже будет пропасть.

А парламент будет, сенат, мажилис или Верховный Совет - это уже второе дело. А может даже и пятое. Тем более пятое дело это то, кто там будет сидеть и на каком кресле.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика