Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах чиновников будут следить в Казахстане

В Мажилисе рассмотрели в первом чтении законопроект, который предусматривает карьерные санкции для чиновников, чьи расходы превышают официальные доходы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Законопроект по вопросам противодействия коррупции введет контроль за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц и устанавливает фискальные и карьерные санкции.



"Санкции будут применяться за значительные расхождения. В случае если сумма расхождения расходов и доходов превысит 1000 МРП (3 миллиона тенге), на госслужащего будет наложен административный штраф в размере 90 процентов от суммы расхождения. Но в каждом случае предоставляется возможность объяснить правомерность расходов. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход госслужащего, то, если он не сможет объяснить, он подлежит увольнению с госслужбы по отрицательным мотивам", - рассказал в Мажилисе Марат Ахметжанов.



По его словам, важным этапом в принятии законопроекта станет всеобщее декларирование.



Отметим, казахстанские госслужащие в 2021 году в рамках первого этапа всеобщего декларирования должны были представить декларации об активах и обязательствах.



На сайте КГД в разделе "Всеобщее декларирование", где должна быть размещена актуальная информация о лицах, представляющих декларации об активах и обязательствах, последнее обновление датировано июнем 2020 года.