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Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах чиновников будут следить в Казахстане

Просмотров:555 Опубликовано: Сегодня, 09:20
Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах чиновников будут следить в Казахстане
Фото из открытых источников
В Мажилисе рассмотрели в первом чтении законопроект, который предусматривает карьерные санкции для чиновников, чьи расходы превышают официальные доходы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Законопроект по вопросам противодействия коррупции введет контроль за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц и устанавливает фискальные и карьерные санкции.

"Санкции будут применяться за значительные расхождения. В случае если сумма расхождения расходов и доходов превысит 1000 МРП (3 миллиона тенге), на госслужащего будет наложен административный штраф в размере 90 процентов от суммы расхождения. Но в каждом случае предоставляется возможность объяснить правомерность расходов. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход госслужащего, то, если он не сможет объяснить, он подлежит увольнению с госслужбы по отрицательным мотивам", - рассказал в Мажилисе Марат Ахметжанов.

По его словам, важным этапом в принятии законопроекта станет всеобщее декларирование.

Отметим, казахстанские госслужащие в 2021 году в рамках первого этапа всеобщего декларирования должны были представить декларации об активах и обязательствах.

На сайте КГД в разделе "Всеобщее декларирование", где должна быть размещена актуальная информация о лицах, представляющих декларации об активах и обязательствах, последнее обновление датировано июнем 2020 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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diger (Посетители) Сегодня, 12:34
Я одного не понимаю, над нами что, издеваются? Неужели так трудно подсчитать доходы и расходы?
 
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  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:16
если он не сможет объяснить

"Слушай, я сейчас там так хохотался." (х\ф "Мимино") rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • diger
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 09:56
"Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход госслужащего, то, если он не сможет объяснить", должно быть проведено тщательное расследование и при выялении коррупционного нарушения, он должен быть не уволен а посажен лет на 15 с полной конфискацией имущества
 
 

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