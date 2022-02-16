Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах чиновников будут следить в Казахстане

В Мажилисе рассмотрели в первом чтении законопроект, который предусматривает карьерные санкции для чиновников, чьи расходы превышают официальные доходы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Законопроект по вопросам противодействия коррупции введет контроль за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц и устанавливает фискальные и карьерные санкции.
"Санкции будут применяться за значительные расхождения. В случае если сумма расхождения расходов и доходов превысит 1000 МРП (3 миллиона тенге), на госслужащего будет наложен административный штраф в размере 90 процентов от суммы расхождения. Но в каждом случае предоставляется возможность объяснить правомерность расходов. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход госслужащего, то, если он не сможет объяснить, он подлежит увольнению с госслужбы по отрицательным мотивам", - рассказал в Мажилисе Марат Ахметжанов.
По его словам, важным этапом в принятии законопроекта станет всеобщее декларирование.
Отметим, казахстанские госслужащие в 2021 году в рамках первого этапа всеобщего декларирования должны были представить декларации об активах и обязательствах.
На сайте КГД в разделе "Всеобщее декларирование", где должна быть размещена актуальная информация о лицах, представляющих декларации об активах и обязательствах, последнее обновление датировано июнем 2020 года.
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