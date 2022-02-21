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Картельный сговор 44 газозаправочных станций выявили в Казахстане

Просмотров:580 Опубликовано: Сегодня, 17:21
Картельный сговор 44 газозаправочных станций выявили в Казахстане
Иллюстративное фото
Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции опубликовала промежуточные результаты совместных с Генеральной прокуратурой расследований, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что на данный момент ведомство проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 - совместно с Генпрокуратурой.

"В рамках проверки Генпрокуратурой совместно с агентством установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время антимонопольными департаментами по Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областям и Шымкенту возбуждены административные дела в отношении 32 субъектов рынка.

"Департаменты по Северо-Казахстанской области и Нур-Султану передали материалы по семи субъектам для рассмотрения на признаки уголовного правонарушения. По двум субъектам рынка в Атырауской области в ближайшее время будут возбуждены административные дела", - добавили в пресс-службе АЗРК.

Напомним, ранее был выявлен сговор при госзакупках по строительству дорог в Казахстане.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Жанар
 diger (Посетители) Сегодня, 20:44
Darkman,Всё дорожает, а на это никто не реагирует, а ведь торговые сети, это хорошо организованные группы, которые на сегодня находятся в тени. Кто за ними стоит, вот вопрос.
 
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  • Бродяга
 Darkman (Посетители) Сегодня, 20:02
Сговор по акцизам проверьте. Табачная продукция не обоснованно дорожает.
 
 

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