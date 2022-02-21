Картельный сговор 44 газозаправочных станций выявили в Казахстане

Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции опубликовала промежуточные результаты совместных с Генеральной прокуратурой расследований, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что на данный момент ведомство проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 - совместно с Генпрокуратурой.



"В рамках проверки Генпрокуратурой совместно с агентством установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка", - говорится в сообщении.



Кроме того, в настоящее время антимонопольными департаментами по Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областям и Шымкенту возбуждены административные дела в отношении 32 субъектов рынка.



"Департаменты по Северо-Казахстанской области и Нур-Султану передали материалы по семи субъектам для рассмотрения на признаки уголовного правонарушения. По двум субъектам рынка в Атырауской области в ближайшее время будут возбуждены административные дела", - добавили в пресс-службе АЗРК.



Напомним, ранее был выявлен сговор при госзакупках по строительству дорог в Казахстане.