Картельный сговор 44 газозаправочных станций выявили в Казахстане

Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции опубликовала промежуточные результаты совместных с Генеральной прокуратурой расследований, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что на данный момент ведомство проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 - совместно с Генпрокуратурой.
"В рамках проверки Генпрокуратурой совместно с агентством установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка", - говорится в сообщении.
Кроме того, в настоящее время антимонопольными департаментами по Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областям и Шымкенту возбуждены административные дела в отношении 32 субъектов рынка.
"Департаменты по Северо-Казахстанской области и Нур-Султану передали материалы по семи субъектам для рассмотрения на признаки уголовного правонарушения. По двум субъектам рынка в Атырауской области в ближайшее время будут возбуждены административные дела", - добавили в пресс-службе АЗРК.
Напомним, ранее был выявлен сговор при госзакупках по строительству дорог в Казахстане.
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