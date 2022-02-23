Где в Казахстане безопасно строить АЭС?

Генеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин сообщил о готовности первого раздела технико-экономического обоснования по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.



По его словам, во время исследования были рассмотрены два района размещения АЭС – это Восточно-Казахстанская область вблизи Курчатова и южный Казахстан – на площадке Южно-Казахстанской ГРЭС.



Оба района подходят для строительства АЭС. Исследования были проведены с подключением энергетиков, работал Национальный ядерный центр. По энергетике выбрали преимущественно южный Казахстан – это точка, которая соответствует центру потребления, то есть там уже есть готовая соответствующая инфраструктура, которая может быть использована при строительстве атомного энергоблока.Генеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции». Тимур Жантикин



Он отметил, что, по большому счету, Казахстан готов к строительству атомной станции. Результаты исследования были проверены независимой экспертизой, которую провел консорциум японских компаний.



Они подтвердили правильность подходов, методик, которые были использованы при обследовании, исследовании и правильность выводов маркетингового раздела технико-экономического обоснования.Тимур Жантикин



Эксперт добавил, что рассматривать нужно ядерные реакторы поколения III, III+, водо-водяные. Это уже опробованные и надежные технологии.



Ранее на брифинге в СЦК директор Департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Жаслан Касенов рассказал, что для строительства АЭС в Казахстане изучаются шесть мировых поставщиков ядерных технологий.