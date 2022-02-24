Повлияет ли подорожание нефти на стоимость бензина, ответил министр энергетики

Министр энергетики Болат Акчулаков высказался о том, повлияет ли мировой рост цен на нефть на стоимость топлива в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Вы знаете, что у нас цены на нефть установлены, отрегулированы. У нас цены внутреннего рынка никак не связаны с мировыми ценами. Если даже цена на нефть международная растет, это никакой связи не имеет с ценами внутреннего рынка", - прокомментировал Акчулаков в кулуарах Сената.



По словам министра, внутри Казахстана чистой корреляции нет между экспортными ценами на международном рынке на нефть и внутренними ценами на нефтепродукты.



"Потому что мы производим их из своей нефти на своих заводах. Если бы мы его импортировали, да, это была бы очень сильная зависимость. Но мы производим сами. Здесь есть у нас возможность сдерживания", - добавил Болат Акчулаков.