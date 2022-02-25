Марат Ахметжанов возглавил МВД

Марат Ахметжанов назначен министром внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в сообщении.



Ранее указом Главы государства Ерлан Тургумбаев был освобожден от должности министра внутренних дел.



Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года.



Окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Букетова.



Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности стажера, затем работал следователем прокуратуры Темиртау.



В 1993-1996 годах - старший следователь по особо важным делам специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальник отдела региональных следователей управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.



В 1996-1997 годах – начальник отдела управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальник управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.



В 1997-1998 годах - начальник управления расследования Военно-следственного департамента МВД.



В 1998-2001 годах - заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.



В 2001 году - начальник департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.



С 2003 по 2006 год - прокурор Павлодарской области.



С 2006 по 2009 год - прокурор Южно-Казахстанской области.



В 2009 -2012 годах - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.



В 2012 году - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.



С 2014 по 2016 год - руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.



С 2016 по 2021 год - заместитель генерального прокурора Казахстана.



С 16 апреля 2021 года возглавлял Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).