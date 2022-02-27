Делегация Украины выехала в Гомель для переговоров с Россией

Делегация Украины согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии со ссылкой на белорусского политика Юрия Воскресенского, передает ТАСС.



«По моей информации только что президент Зеленский набрал президента Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель», — заявил Воскресенский.



В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский также подтвердил, что украинская сторона согласовала проведение переговоров на территории Белоруссии, передает РИА Новости.



Утром 27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины. Однако позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.