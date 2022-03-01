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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полиция проверяет автомобиль с наклейкой Z в Алматы

Просмотров:617 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Полиция проверяет автомобиль с наклейкой Z в Алматы
Фото: instagram.com
Полиция Алматы начала проверку легкового автомобиля, на стекле которого размещена буква Z. Об этом сообщил заместитель начальника городского Департамента полиции Рустам Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Один из пользователей Instagram опубликовал у себя в Stories фотографию машины со знаком Z на заднем стекле.

Судя по кадрам, легковушку с алматинскими номерами сняли на фото на улице Сатпаева. Автор публикации попросил известного пользователя соцсетей из числа полицейских Рустама Абдрахманова разобраться и найти владельца авто. Замначальника ДП отреагировал на публикацию.

"Мы начали проверку по данному факту и выясним, соответствуют ли действия хозяина автомашины законодательству Республики Казахстан, а также происхождение изображения и цель, с которой оно появилось на стекле автомобиля", - прокомментировал Абдрахманов.

Отметим, что, по данным СМИ, похожей символикой отмечена российская военная техника, участвующая в спецоперации в Украине.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Гроза (Посетители) Сегодня, 13:39
Очнитесь! У вас на дорогах каждый третий либо бухой, либо обкуренный, либо без прав. ПДД знают не более 30% водителей, а в ЦОНах продают права любому, готовому заплатить, люди гибнут на ТРАТУАРАХ. А вы гоняетесь неясно за кем! Пусть хоть на лоб себе приклеит букву Z...
 
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Земляк (Посетители) Сегодня, 13:17
Я так понял что он собрался на украину на своей технике. У этого знака нет определенной расшифровки это мы поймем и узнаем позже. А вот лепить на свое авто все что в пустую голову взбредет ума много не надо.
 
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Знакомый (Посетители) Сегодня, 12:58
умом надо выделяться а не всякой глупостью!
 
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  • Земляк
 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:47
А что, непонятно что этот символ сегодня означает? А этого пользователя Инстаграм... даже ничего писать не хочу.... Его самого на Донбасс надо отправить - может тогда в мозгах что перевернётся
 
 

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