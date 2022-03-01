Полиция проверяет автомобиль с наклейкой Z в Алматы

Полиция Алматы начала проверку легкового автомобиля, на стекле которого размещена буква Z. Об этом сообщил заместитель начальника городского Департамента полиции Рустам Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Один из пользователей Instagram опубликовал у себя в Stories фотографию машины со знаком Z на заднем стекле.
Судя по кадрам, легковушку с алматинскими номерами сняли на фото на улице Сатпаева. Автор публикации попросил известного пользователя соцсетей из числа полицейских Рустама Абдрахманова разобраться и найти владельца авто. Замначальника ДП отреагировал на публикацию.
"Мы начали проверку по данному факту и выясним, соответствуют ли действия хозяина автомашины законодательству Республики Казахстан, а также происхождение изображения и цель, с которой оно появилось на стекле автомобиля", - прокомментировал Абдрахманов.
Отметим, что, по данным СМИ, похожей символикой отмечена российская военная техника, участвующая в спецоперации в Украине.
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