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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Радио "Эхо Москвы" и его сайт ликвидируют

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 13:34
Радио "Эхо Москвы" и его сайт ликвидируют
Фото ©РИА Новости
Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Об этом сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.

"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", - написал Венедиктов.

Помимо этого, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эхо Москвы", добавил Венедиктов.

По данным российских СМИ, 1 марта сайт "Эхо Москвы" начали блокировать по требованию генпрокуратуры из-за сообщений о войне России с Украиной и "призывов к экстремистским действиям". Радиостанцию также отключили от эфира. По словам Венедиктова, он не получил уведомления от Роскомнадзора, а редакция считает, что ничего не нарушала.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • GIBSON.SG
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Freeman81
  • Феникс
  • Ingul
 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 15:13
Это радиоволна ещё с мохнатых годов работала на usa
Давно пора было прикрыть этот гадюшник
 
-1
  • GIBSON.SG
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  • Freeman81
  • Феникс
  • Ingul
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 15:09
Давно пора было причесать этого Беню!!
 
-1
  • GIBSON.SG
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  • Кинст
  • Vladimir7737
  • синдбад
  • Freeman81
  • Феникс
  • Ingul
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 13:48
Наконец-то эту хрень закрыли !
 
 

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