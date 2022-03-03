Радио "Эхо Москвы" и его сайт ликвидируют

Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Об этом сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.



"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", - написал Венедиктов.



Помимо этого, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эхо Москвы", добавил Венедиктов.



По данным российских СМИ, 1 марта сайт "Эхо Москвы" начали блокировать по требованию генпрокуратуры из-за сообщений о войне России с Украиной и "призывов к экстремистским действиям". Радиостанцию также отключили от эфира. По словам Венедиктова, он не получил уведомления от Роскомнадзора, а редакция считает, что ничего не нарушала.