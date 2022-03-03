Мы не поддерживаем ни одну из сторон - замминистра обороны Казахстана о конфликте России и Украины

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов высказался о конфликте России и Украины, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - сказал Камалетдинов в кулуарах Сената.
Журналисты спросили его, смогут ли Вооруженные силы Казахстана обеспечить безопасность, если в стране наступит украинский сценарий.
"Конечно, этот вопрос всех беспокоит. Мы надеемся, что Вооруженные силы, как заверил вчера на совещании наш министр, готовы к выполнению поставленных задач. Гарантию (мира и безопасности в Казахстане. - Прим.) мы, конечно, даем, это однозначно. Для того и Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования содержатся государством, потому что наша задача обеспечить суверенитет и территориальную целостность", - заверил Камалетдинов.
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