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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мы не поддерживаем ни одну из сторон - замминистра обороны Казахстана о конфликте России и Украины

Просмотров:458 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Мы не поддерживаем ни одну из сторон - замминистра обороны Казахстана о конфликте России и Украины
Фото ©РИА Новости
Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов высказался о конфликте России и Украины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - сказал Камалетдинов в кулуарах Сената.

Журналисты спросили его, смогут ли Вооруженные силы Казахстана обеспечить безопасность, если в стране наступит украинский сценарий.

"Конечно, этот вопрос всех беспокоит. Мы надеемся, что Вооруженные силы, как заверил вчера на совещании наш министр, готовы к выполнению поставленных задач. Гарантию (мира и безопасности в Казахстане. - Прим.) мы, конечно, даем, это однозначно. Для того и Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования содержатся государством, потому что наша задача обеспечить суверенитет и территориальную целостность", - заверил Камалетдинов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • cnnc
 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:29
Цитата: Гроза
Я лично против войны, считаю обороняющуюся сторону в этой ситуации героями,

Если это касательно Донбасса то да. Безусловно.
 
-2
  • master_kz
  • cnnc
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • nazarbayevskii
 Гроза (Посетители) Сегодня, 15:40
Тот, кто поддерживает войну - должен идти и воевать, лично я так считаю. Поддерживать в тепле, с дивана - много ума не надо.

Я лично против войны, считаю обороняющуюся сторону в этой ситуации героями, а тех, кто нападает агрессорами. Но не думаю что агрессии хватит надолго, обороняющаяся сторона показала себя с лучшей стороны. Может запросто противостоять любому распиареному вооружению!
 
-6
  • tolk
  • GIBSON.SG
  • leo529
  • Dushman
  • diger
  • nazarbayevskii
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • cnnc
 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 15:17
Журналисты спросили его, смогут ли Вооруженные силы Казахстана обеспечить безопасность, если в стране наступит украинский сценарий. Спросивших журналистов отправить в гейропу. Пусть там сидят, свои веяния толкают
 
 

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