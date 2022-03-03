Телеканал "Дождь" приостановил свою работу

Гендиректор телеканала Наталья Синдеева сказала, что надеется на возвращение в эфир.
Телеканал "Дождь" временно приостанавливает свою работу. Об этом сообщает Telegram-канал "Дождя".
"Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир и продолжим работу", – сказала в эфире "Дождя" гендиректор Наталья Синдеева.
Телеканал "Дождь" в августе 2021 года по решению Минюста РФ признан иностранным агентом.
Ранее сообщалось, что ликвидировали радиостанцию и сайт "Эхо Москвы". Такое решение приняло большинство членов совета директоров.
1 марта Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к сайтам "Эха Москвы" и "Дождь". Затем сайты заблокировали, радио "Эхо Москвы" отключили от эфира. По данным ведомства, СМИ призывали к экстремистской деятельности, насилию, а также предоставляли ложную информацию о событиях в Украине.
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