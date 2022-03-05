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Полицейские ищут водителя, раскидавшего "два миллиона тенге" на дороге в Алматы

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 12:59
Полицейские ищут водителя, раскидавшего "два миллиона тенге" на дороге в Алматы
© instagram/kris_p_brothers
В Алматы полицейские занялись поиском водителя, который во время движения выбросил на проезжую часть денежные купюры. Об этом в своем Instagram сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает Tengrinews.kz.

Видео с молодым человеком ранее появилось в паблике kris_p_brothers. "Понты или неосторожность? Соболезнуем. Парень из Алматы выронил два миллиона тенге из автомобиля прямо на ходу. Решил похвастаться крупной суммой денег, но понт не удался", - говорилось в подписи к ролику.

В полиции считают, что своими действиями водитель создал аварийную ситуацию на дороге, а также не был сосредоточен во время вождения на дисциплине, что также могло привести к трагедии.

В комментариях пользователи сообщили, что водитель действительно спровоцировал аварийную ситуацию. "Одна девушка прям перед нашей машиной остановилась резко, чтобы поднять ненастоящие купюры!" - написала одна из пользовательниц.

"Благодаря отметкам под видео мы взяли данный факт в работу и занимаемся поиском правонарушителя. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах", - отметил замначальника ДП Алматы.



Источник: tengrinews.kz
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