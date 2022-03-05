Информацию о переносе сроков строительства АЭС прокомментировали в Минэнерго

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали информацию о переносе сроков строительства атомной электростанции, передает Tengrinews.kz.
"Министерство энергетики не подтверждает информацию, распространяемую в интернет-ресурсах, о переносе сроков реализации проекта АЭС в Казахстане. Вместе с тем отмечаем, что предложения по срокам, месту строительства и объему мощности АЭС будут сформированы по итогам исследований, проводимых министерством, АО "ФНБ "Самрук-Казына" и заинтересованными организациями", - заявили в ведомстве.
Ранее директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики Жаслан Касенов рассказал, что Казахстан изучает предложения шести мировых поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС. Рассматриваются американские, американо-японские, корейские, китайские, российские и французские технологии. Он также назвал примерную сумму, в которую может обойтись строительство АЭС в Казахстане.
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