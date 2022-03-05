Беременная жительница Тараза не может доказать, что она не мужчина

Беременная жительница Тараза не может доказать свою принадлежность к женскому полу. По ее словам, ошибку в документах она обнаружила еще четыре года назад, но с тех пор не может добиться исправления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".Фамилия, имя и отчество девушки прописаны как Нурзат Талгатович Калдыбаев, пол указан мужской. Нурзат обращалась в ЦОН, ЗАГС и архив роддома, но никто помочь не смог. Сейчас будущая мама в отчаянии и переживает за то, какие документы выдадут ее будущему ребенку."Я пришла исправить документы на женский пол. Но мне не верят. Сказали, может, я сменила пол и стала трансгендером. Через три месяца, даст Бог, рожу ребенка, а в документе будет указано, что я и мой муж – мужчины", - рассказала Нурзат Калдыбаева."Бывает, встречаются ошибки в буквах. Это все можно исправить, и мы это делаем. Но с таким сталкиваемся впервые, когда женский пол меняют на мужской. Главное, все нужно откорректировать в рамках закона", - прокомментировал руководитель отдела Центра обслуживания населения Шалкар Елемес.