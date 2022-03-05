Беременная жительница Тараза не может доказать, что она не мужчина

Беременная жительница Тараза не может доказать свою принадлежность к женскому полу. По ее словам, ошибку в документах она обнаружила еще четыре года назад, но с тех пор не может добиться исправления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Фамилия, имя и отчество девушки прописаны как Нурзат Талгатович Калдыбаев, пол указан мужской. Нурзат обращалась в ЦОН, ЗАГС и архив роддома, но никто помочь не смог. Сейчас будущая мама в отчаянии и переживает за то, какие документы выдадут ее будущему ребенку.
"Я пришла исправить документы на женский пол. Но мне не верят. Сказали, может, я сменила пол и стала трансгендером. Через три месяца, даст Бог, рожу ребенка, а в документе будет указано, что я и мой муж – мужчины", - рассказала Нурзат Калдыбаева.
"Бывает, встречаются ошибки в буквах. Это все можно исправить, и мы это делаем. Но с таким сталкиваемся впервые, когда женский пол меняют на мужской. Главное, все нужно откорректировать в рамках закона", - прокомментировал руководитель отдела Центра обслуживания населения Шалкар Елемес.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.