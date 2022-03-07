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Врач назвал привычку, разрушающую организм без алкоголя и курения

Просмотров:694 Опубликовано: Вчера, 21:46
Врач назвал привычку, разрушающую организм без алкоголя и курения
Фото из открытых источников
Такая безобидная, на первый взгляд, привычка, как отказ от полноценного завтрака может свести на нет всю заботу о здоровье, даже если человек старается правильно питаться, отказывается от спиртного и курения. Об этом в интервью "Доктору Питеру" рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, передает Tengrinews.kz.

"Большой процент пациентов, у кого обнаружена желчнокаменная болезнь, на протяжении 5-8-10 лет не завтракали", - заявил специалист.

По его словам, утром система пищеварения работает максимально эффективно, если в этот период поесть, чтобы запустить все важные процессы в организме. При этом врач уточнил, что "после 5-6 вечера еда плохо переваривается".

Среди нежелательных вариантов завтрака врач назвал кашу, которая варится примерно 5-10 минут (злак уже был переработан, пропарен и, по сути, превратился в быстрый углевод), всевозможные хлопья, гранолу и булочки, бутерброд с белым хлебом и колбасой, а также кофе на голодный желудок.

Прием пищи должен состоять не только из углеводов (как главного источника энергии), но и из жиров, белков и клетчатки, подчеркнул профессор.


Источник: Tengrinews.kz
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