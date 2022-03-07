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Покинуть удерживаемые нацбатами Украины города не могут 26 казахстанцев

Просмотров:554 Опубликовано: Вчера, 22:07
Покинуть удерживаемые нацбатами Украины города не могут 26 казахстанцев
© Sputnik / Алексей Куденко
АЛМАТЫ, 7 мар — Sputnik. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев заявил, что, несмотря на согласие на открытие гуманитарных коридоров для выхода населения из крупных городов, украинская сторона не оповестила свое население о возможности безопасной эвакуации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.

Для выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых украинскими властями в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, ВС РФ с 10 утра московского времени в очередной раз объявили "режим тишины" и открыли гуманитарные коридоры.

Однако украинские власти не информировали жителей о возможности безопасно покинуть города.

"Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7.10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.

Население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации вообще не оповещалось", - уточнил генерал-полковник Мизинцев.

Он подчеркнул, что "ничем другим, как цинизмом в отношении к своим собственным гражданам, это назвать нельзя".

Иностранцы-заложники у нацбатов Украины

Михаил Мизинцев также указал на угрозы, запугивание, шантаж, физическое насилие и применение оружия на поражение против мирных граждан и иностранцев со стороны националистов.

Киевские радикалы, по его информации, продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 1634 иностранцев, в том числе:

в Харькове – 257 граждан Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2);

в городе Сумы – 1140 граждан Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60), Пакистана (16), Туниса (15), Замбии (14), Казахстана (8) и Сербии (1);

в Мариуполе – 88 граждан Турции (70) и Казахстана (18);

в Херсоне – 15 граждан Египта; в Одессе – 7 граждан Индонезии;

в Киеве – 20 граждан Республики Того (7), Великобритании (7) и Республики Бенин (6);

в Чернигове – 21 гражданин Пакистана (12) и Индонезии (9).



Источник: sputniknews.kz
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