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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыта судьба WhatsApp после блокировки Meta в России

Просмотров:1036 Опубликовано: Вчера, 18:35
Раскрыта судьба WhatsApp после блокировки Meta в России
Фото: Shutterstock
Мессенджер WhatsApp продолжит работать после блокировки американской компании Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения», — раскрыл судьбу мессенджера источник агентства.

Эту информацию подтвердил и источник ТАСС.

Ранее 11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. (в нее входят Instagram, Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

Это произошло после того, как Meta захотела разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих. Ожидается, что соцсети также не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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saktau (Посетители) Вчера, 23:31
Они специально поставили на сотку камеру чтобы смотреть за нами. Поэтому камеру надо заклеивать скочем. Через микрофон они подслушивают.
 
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  • ММА
 saktau (Посетители) Вчера, 23:08
Правильно инстаграмм и фейсбук это продукты Америки. Оказывается с помощью них они управляют нашими мозгами да. Сам слышал вчера по телику.
 
 

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