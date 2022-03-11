Раскрыта судьба WhatsApp после блокировки Meta в России

Мессенджер WhatsApp продолжит работать после блокировки американской компании Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения», — раскрыл судьбу мессенджера источник агентства.



Эту информацию подтвердил и источник ТАСС.



Ранее 11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. (в нее входят Instagram, Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.



Это произошло после того, как Meta захотела разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих. Ожидается, что соцсети также не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.