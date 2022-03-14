Как работает McDonald's в Казахстане после закрытия сети в России

«Закрытие Мака в России отразилось и у нас. Так как все сырье привозится с России. Закрыт и наш Макдональдс, Актобе» — такой пост с фото появился в одном из западноказахстанских телеграм-каналов в воскресенье, 13 марта. По всей видимости, сообщение было фейковым, но Forbes.kz решил уточнить ситуацию в компании.



«McDonald’s в Казахстане продолжает свою работу в штатном режиме без каких-либо ограничений, - заявили в PR-службе. - Мы сосредоточены на том, чтобы компания работала бесперебойно, соответствовала высоким стандартам McDonald's и обслуживала наших гостей».



Судя по всему, делать это становится все сложнее, и вот почему.



McDonald's появился в Казахстане ровно шесть лет назад, 8 марта 2016 года. Как отмечал гендиректор франчайзи Асет Машанов, привести бренд в Казахстан было мечтой предпринимателя Кайрата Боранбаева, который начал переговоры еще в 1998 году. Казахстан стал 120-й страной, куда вышел McDonald's. И тогда, и сейчас большой проблемой для компании была поставка продуктов, так как немногие казахстанские поставщики соответствуют мировым стандартам и требованиям бренда. В первом ресторане из местных продуктов была только кока-кола.



«Большую часть продукции везем в основном из России. Ближайший распределительный центр находится в Екатеринбурге, а это более 2 тысяч км от Алматы», - говорил год назад Машанов. Казахстанский франчайзи изначально старался увеличить локализацию продукции. С открытием производственно-логистического комплекса Food Town Almaty, в строительство которого Кайрат Боранбаев инвестировал 7 млрд тенге, удалось довести долю казахстанского содержания в бургерах до 40% - в основном на месте производят булочки, выращивают и нарезают овощи и фрукты. Главной проблемой осталось мясо, оно полностью шло из России. Как и молочная продукция.



Forbes.kz поинтересовался у казахстанской компании, как теперь, после закрытия России, будет выстроена поставка ингредиентов для казахстанских ресторанов. Однако в местной McDonald's отвечать на эти вопросы не стали, ограничившись замечанием, что «рестораны продолжат свою работу в штатном режиме без каких-либо ограничений. К сожалению на данный момент мы не можем ответить на каждый ваш вопрос и должны ограничиться коротким ответом».



На сегодняшний день, добавили в комментарии от имени компании, «в Казахстане работают 23 ресторана McDonald's, расположенные в 6 городах: Алматы, Нур-Султан, Караганда, Костанай, Актобе, Атырау. В 11 ресторанах также представлен концепт McCafe. Рестораны предлагают самый современный сервис, включая обслуживание за столиками, цифровые киоски самообслуживания, возможность сделать заказ, не выходя из автомобиля, и возможность использования специальных предложений нашего мобильного приложения».



Напомним, о закрытии 850 ресторанов McDonald's России стало известно 9 марта 2022. Из них, по данным российских СМИ, у Кайрата Боранбаева в управлении находятся 75 действующих точек на территории 13 регионов России.