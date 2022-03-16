Целью заговора силовиков в январе было смещение руководства страны – Токаев

Астана. 16 марта. КазТАГ – Целью заговора силовиков в январе было смещение руководства страны, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



«Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности. Целью было смещение руководства страны и его дискредитация в глазах мирового сообщества. Заговорщики использовали профессиональных боевиков с целью посеять хаос в Алматы, внушить страх людям, дестабилизировать обстановку в стране», - сказал Токаев в среду, выступая с посланием к народу Казахстана.



Он отметил, что отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть для того, чтобы творить беззаконие.



Как пояснил президент, среди пытавшихся совершить переворот были известные личности на высоких постах, стремившиеся захватить власть, также среди участников заговора были военные чиновники, которые давали ложные данные, в итоге, добавил глава государства, пришлось обратиться за помощью к ОДКБ.



«Я заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они не занимали», - сказал Токаев.



Вместе с тем, он подчеркнул, что измена предателей не должна бросать тень на всех правоохранителей, среди них, добавил Токаев, есть те, кто отдали свои жизни на службе закону. Президент выразил благодарность силовикам, обеспечившим правопорядок в ходе январских событий.



Напомним, после массовых акций протеста, переросших в беспорядки в Казахстане, начались задержания высокопоставленных сотрудников спецслужб. Сначала был снят с должности главы КНБ и задержан по подозрению в государственной измене Карим Масимов, на его место был назначен Ермек Сагимбаев. Также были сняты с должностей замы главы КНБ – Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 13 января стало известно, что Масимова также подозревают в действиях, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий. Также стало известно о задержании Садыкулова и Ергожина. Позже пвыяснилось, что Масимов и Садыкулов арестованы судом, а делу присвоен гриф «совершенно секретно». 7 февраля КазТАГ сообщал, что под стражу с санкции суда заключен и Ергожин. 8 февраля стало известно, что задержаны директор службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра указанной службы, а 23 февраля – что задержан другой экс-замглавы комитета – Марат Осипов.



После январских событий 19 января Токаев снял Мурата Бектанова с должности министра обороны, назначив вместо него Руслана Жаксылыкова. Позднее, представляя нового министра, глава государства жестко раскритиковал Бектанова, выразив мнение, что он «не проявил командирских качеств» в ходе январских событий. 19 февраля Бектанов был задержан. Ему вменяют статью 452 (бездействие власти) УК РК в связи с январскими событиями в Казахстане.



10 марта КНБ сообщил, что к выдвинутым ранее обвинениям в адрес Масимова добавились новые – в получении взятки в размере в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов в бытность им главой комитета, а также в незаконном получении указанного выше элитного гостевого дома и земельного участка в Нур-Султане от одной из бизнес-структур. В доме были найдены крупные суммы наличных в иностранной валюте, предметы роскоши и другие ценности. Редакция КазТАГ оценила имущество Масимова и нашла некоторые расхождения с официальными данными. Кроме того, КазТАГ выяснил, что показанный КНБ дом Масимова ранее был госрезиденцией Назарбаева.